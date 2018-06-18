Foxconn выбрал Милуоки для создания штаб-квартиры в Северной Америке

Крупнейший в мире контрактный производитель электроники Foxconn объявил после покупки здания в центре Милуоки (штат Висконсин), что создаст здесь свою штаб-квартиру для управления деятельностью в Северной Америке.

Примерно год назад компания сообщила о планах инвестировать в течение ближайших четырёх лет $10 млрд в строительство в Висконсине завода по производству ЖК-панелей площадью 20 млн кв. футов (1,9 млн м2), на котором будет работать более 13 000 человек. Милуоки находится в 30 милях (48 км) севернее будущего завода.

Как указано в заявлении Foxconn, в семиэтажном здании, приобретённом у местной компании Northwestern Mutual, будет работать порядка 500 сотрудников. Здесь также планируют разместить инновационный центр для оказания помощи стартапам в разработке приложений для использования с технологиями Foxconn для дисплеев.

Кроме того, компания с Университетом Висконсин-Милуоки запускает совместную программу, в рамках которой его студенты инженерных специальностей отправятся на Тайвань, чтобы учиться в Христианском университете Чжунъюань и работать на одном из объектов Foxconn до завершения учёбы. Программа стартует этой осенью. Пять студентов будут работать в Foxconn в Висконсине, прежде чем отправиться на Тайвань в феврале следующего года. Foxconn также предоставила возможность участия в программе для студентов других университетов Среднего Запада.

Ни для кого не секрет, почему Foxconn выбрала Висконсин для всех этих инициатив: штат пообещал предоставить компании налоговые льготы в размере $3 млрд в течение ближайших 15 лет. Это вовсе не бескорыстный жест, так как штат надеется на существенное влияние, которое может оказать деятельность Foxconn на отечественное технологическое производство.



