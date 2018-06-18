Во Львове строят коттеджный городок IT Village для IT-специалистов

IT Village будет представлять собой комплекс общей площадью 17 га в селе Нагоряни, Пустомытовского района — в 9 км от Львова. В нем планируется построить 133 отдельных дома для IT-специалистов и их семей. Планируется 5 различных проектов домов с разной площадью и дизайном. Территория города будет круглосуточно охраняться. Помимо домов, на территории комплекса будет также общая зона для отдыха, спортивная площадка для детей, детский сад и супермаркет, пишут AIN.UA .

Поселится в IT Village может любой работник IТ-сферы, независимо от должности и опыта работы. Стоимость домов, в зависимости от конфигурации, будет составлять $80 000-100 000.

В Львовском IT Кластере AIN.UA сообщили, что IT Village, как и IT-House — некоммерческий проект. Основные его инвесторы — будущие жители, а землю под объекты выделяют местные власти. Строительство домов начнут в августе-сентябре, а завершить планируют за 2-2,5 года.

Толчком для старта проекта, по словам представителей организации, стало большое количество запросов и желающих приобрести жилье с лучшими соседями рядом.

«Идея наших проектов в том, чтобы сплотить единомышленников. Люди, которые нас окружают — это гарантия того, что жизнь будет комфортной, будет интересно общаться и знакомиться с соседями, организовывать события, совместно управлять собственным пространством и проявлять инициативу по его улучшению», — рассказал СЕО Львовского IТ-Кластера Степан Веселовский.

По данным организации, в 2016 году IT-специалисты потратили на покупку жилья во Львове $40,4 млн, и еще $6,1 млн на аренду.