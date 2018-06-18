"Укрпочта" запустила экспресс-доставку товаров из китайского JD.com

18 июня JD предлагает всем новым клиентам скидки до 90%.

"Укрпочта" первой в Украине начала сотрудничество с одним из крупнейших мировых ритейлеров - китайской компанией JD.com.

Почтовый оператор запустил эксклюзивный канал экспресс-доставки товаров из Китая JD-UKRPOSHTA, сообщается на сайте "Укрпочты". Доставка товаров через этот канал в среднем займет 14 дней, тогда как стандартный срок доставки из JD может составлять до 45 дней. Таможенное оформление товаров, поступивших в Украину через канал JD-UKRPOSHTA, согласно украинскому законодательству, проводится в экспресс-формате.

18 июня JD отмечает 10-летие создания компании и предлагает всем новым клиентам скидки до 90%, добавили в "Укрпочте".

Группа компаний JD.com, в которую входит joybuy.com, основанная 18 июня 1998 в Китае. Она третья по объемам оборота в мире среди компаний интернет-торговли - в 2017 году объем транзакций составил $56 млрд. На рынке Китая это второй по объемам рынка маркетплейс. JD.com продает технику, мобильные телефоны, компьютеры и тому подобное. В компании предусмотрена компенсация стоимости товара или его гарантии. Также JD известна как пионер технологических решений в логистике - она активно развивает полностью автоматизированные склады, где обработка заказов проходит в кратчайшие сроки без участия человека.