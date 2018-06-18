В Киеве задержали аферистку за продажу двух чужих квартир

Есть информация, что ей помогал полицейский.

Киевские правоохранители задержали 38-летнюю квартирную аферистку. Она с сообщниками по поддельным документам завладела двумя квартирами в столице, оформила их на подставных лиц и перепродала, сообщает прокуратура Киева .

По такой же схеме мошенница намеревалась завладеть еще одной квартирой, но правоохранители помешали ее планам.

Женщина арестована с альтернативой внесения залога в сумме 1,2 млн грн.

Ее действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно и в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах).

Сообщники аферистки устанавливаются, есть информация, что ей помогал столичный полицейский.

На незаконно перепроданные квартиры наложен арест.