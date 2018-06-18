В Одесской области военные и фермеры сцепились из-за земли
Развитию конфликта помешал проливной дождь.
В субботу в Одесской области работники прокуратуры и военные приехали на засеянное поле и попытались задержать комбайнеров. Но те вызвали подмогу - 40 человек с оружием.
По данным местных СМИ, в ходе стычки военные стреляли в воздух. Развитию конфликта помешал проливной дождь.
Как сообщается на сайте Министерства обороны, спорные земли - часть Тарутинского полигона, на котором сейчас проводятся стрельбы.
В 2007-2011 годах местные власти передали 2842 га фермерскому хозяйству "Колос".
Но Минобороны добилось признания соответствующих договоров недействительными. Несмотря на решения судов всех инстанций в пользу военных, в конце прошлого года "Колос" засеяло эти земли. Весной фермерское хозяйство просило у суда отсрочить исполнение решения, чтобы собрать урожай, но получило отказ.
Минобороны сочло действия военнослужащих в ходе конфликта "вынужденными и правомерными", но все же назначило служебное расследование.
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