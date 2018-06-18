Залог для владельцев "Гавриловских курчат" снизили в 16 раз

Евгений и Марина Сигал должны уплатить по 5 млн гривен каждый.

Апелляционный суд Киева сократил до 5 млн грн размер залога Евгению и Марине Сигал - владельцам одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под маркой "Гавриловские курчата".

Такую же сумму должен уплатить руководитель структурного подразделения "Комплекс-Агромарс" Иван Зозуля, чтобы выйти из СИЗО , пишет "ПроАгро".

Напомним, 8 июня суд избрал Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, а его жене - арест с залогом 90 млн грн. Менеджеру компании Ивану Зозуле присудили 84 млн грн залога.

Деньги внесли лишь за Марину Сигал, она уже вышла из СИЗО .

Владельцев агрохолдинга "Гавриловские курчата" задержали по подозрению в организации птичьего могильника. Их обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде на сумму более 200 млн гривен.