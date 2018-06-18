Залог для владельцев "Гавриловских курчат" снизили в 16 раз
Евгений и Марина Сигал должны уплатить по 5 млн гривен каждый.
Апелляционный суд Киева сократил до 5 млн грн размер залога Евгению и Марине Сигал - владельцам одного из крупнейших агрохолдингов Украины ООО "Комплекс-Агромарс", который выпускает курятину под маркой "Гавриловские курчата".
Такую же сумму должен уплатить руководитель структурного подразделения "Комплекс-Агромарс" Иван Зозуля, чтобы выйти из СИЗО, пишет "ПроАгро".
Напомним, 8 июня суд избрал Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн, а его жене - арест с залогом 90 млн грн. Менеджеру компании Ивану Зозуле присудили 84 млн грн залога.
Деньги внесли лишь за Марину Сигал, она уже вышла из СИЗО.
Владельцев агрохолдинга "Гавриловские курчата" задержали по подозрению в организации птичьего могильника. Их обвиняют в нанесении ущерба окружающей среде на сумму более 200 млн гривен.
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18.06.2018 13:05