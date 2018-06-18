В Одессе СБУ задержала банду фальшивомонетчиков с поддельными $500 тыс.

Всего задержаны четыре участника группировки.

В Одессе СБУ задержала банду фальшивомонетчиков с поддельными $500 тыс.
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции прекратили деятельность этнической преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении поддельных банкнот отечественной и основных иностранных валют.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что в ходе проведенных оперативных закупок правоохранители приобрели у злоумышленников 1,5 тыс. поддельных долларов США и 9 тыс. фальшивых евро.

"В ходе обысков у фальшивомонетчиков изъята так называемая «кукла» на сумму 500 тыс. долларов США и разрезанный лист поддельных гривневых купюр. Задержаны четыре участника группировки", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что руководитель группировки, который организовал ее деятельность, находится в следственном изоляторе за ранее совершенные преступления. Он получит дополнительный срок заключения.

Напомним, по данным полиции, чаще всего в Украине обнаруживают подделки купюр номиналом 200 и 500 гривен, 100 долларов и 100 евро.


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