Полиция закрыла мини-завод по производству поддельной туалетной бумаги во Львовской области

Злоумышленникам грозит наказание - штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

?Полиция закрыла мини-завод по производству поддельной туалетной бумаги во Львовской области
Фото: lv.npu.gov.ua

Полиция прекратила деятельность завода по производству поддельной туалетной бумаги во Львовской области.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"Установлено, что на расположенном в Бугском районе заводе в промышленных масштабах осуществлялось производство контрафактной продукции - бумажных полотенец, салфеток и туалетной бумаги с незаконным нанесением изображения логотипов промышленного образца одного из известных производителей", - говорится в сообщении.

Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков из завезенного сырья.

Также правоохранители установили и пресекли деятельность "перевалочной площадки" с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата.

Фото: lv.npu.gov.ua

Отмечается, что удалось предотвратить попадание на потребительский рынок товара стоимостью более 180 тыс. гривен.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли промышленные станки и более 40 тыс. единиц фальсифицированной бумажной продукции общей стоимостью более 0,4 млн гривен, а также установили организатора и лиц, причастных к незаконному производству.

Фото: lv.npu.gov.ua

Устанавливаются источники поставки сырья для изготовления контрафакта, место изготовления полиграфии и сеть сбыта изготовленной на заводе продукции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 177 УК (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение).

"Злоумышленникам грозит наказание - штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления", - сообщили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в мае "Укрзализныця" увеличила нормы туалетной бумаги в плацкартных вагонах.


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