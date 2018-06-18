Полиция закрыла мини-завод по производству поддельной туалетной бумаги во Львовской области
Злоумышленникам грозит наказание - штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Полиция прекратила деятельность завода по производству поддельной туалетной бумаги во Львовской области.
Об этом сообщается на сайте полиции.
"Установлено, что на расположенном в Бугском районе заводе в промышленных масштабах осуществлялось производство контрафактной продукции - бумажных полотенец, салфеток и туалетной бумаги с незаконным нанесением изображения логотипов промышленного образца одного из известных производителей", - говорится в сообщении.
Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков из завезенного сырья.
Также правоохранители установили и пресекли деятельность "перевалочной площадки" с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата.
Отмечается, что удалось предотвратить попадание на потребительский рынок товара стоимостью более 180 тыс. гривен.
Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли промышленные станки и более 40 тыс. единиц фальсифицированной бумажной продукции общей стоимостью более 0,4 млн гривен, а также установили организатора и лиц, причастных к незаконному производству.
Устанавливаются источники поставки сырья для изготовления контрафакта, место изготовления полиграфии и сеть сбыта изготовленной на заводе продукции.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 177 УК (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение).
"Злоумышленникам грозит наказание - штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления", - сообщили в полиции.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в мае "Укрзализныця" увеличила нормы туалетной бумаги в плацкартных вагонах.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
18.06.2018 11:19
18.06.2018 12:11