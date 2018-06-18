Портрет IT-специалиста в Украине: 70% довольны своей зарплатой, но 40% хотят уехать за границу

Пол, опыт и география

Средний возраст разработчика — 21-29 лет, тестировщика — 23-29. Доля женщин в IT продолжает расти — среди разработчиков их уже 23%. Женщины также часто работают тестировщицами (24%) и нетехническими специалистами — HR, PR, Sales (20%), пишут AIN.UA .

67% IT-специалистов живут в Киеве , Харькове и Львове. Впервые за три года доля Киева не уменьшилась, а наоборот выросла на 1 процентный пункт.

87% участниц опроса имеют диплом о высшем образовании (профильном или непрофильном), среди мужчин диплом у 82%. Высшее профильное образование есть у 58% женщин и 64% мужчин, занимающих технические должности.

Женщины владеют английским лучше, чем мужчины: 54% против 43% знают язык на уровне Upper-Intermediate и выше. Лучше других языком владеют топ-менеджеры, ПМы и бизнес-аналитики. Хуже дела с английским у верстальщиков, сисадминов и дизайнеров.

Доля разработчиков продолжает снижаться — с 55% в 2016 году до 52% в 2018-м. В среднем один QA тестирует продукты четырех программистов, а один менеджер проектов руководит девятью разработчиками и двумя тестировщиками.

Больше всего респондентов с опытом до одного года среди верстальщиков (33%) и нетехнических специалистов (26%). Около 30% разработчиков и тестировщиков имеют опыт от 3 до 5 лет. Опытнейшими остаются топ-менеджеры и сисадмины — среди них специалистов с опытом более 10 лет более 40%.

Доля джуниоров остается неизменной — 26-27%. Мидлами себя назвали преимущественно специалисты с опытом 3-5 лет, сеньорами — 6-10 лет. Интересно, что в Киеве доля джуниоров и сеньоров почти одинакова (22% и 21% соответственно), а в регионах, как правило, на каждого сеньора приходится примерно два-три джуна.

Зарплаты и приоритеты

69% джунов и 65% мидлов выбрали IT из-за высокого уровня дохода (одна из причин). Среди сеньоров и лидов о высоких зарплатах вспомнили 51% и 49% соответственно. Лиды чаще других упоминают об интересе к технологиям при выборе IT — таких 89%.

С каждым годом важность зарплаты и бонусов при выборе работы растет — с 73% в 2016 году до 78% в 2018-м. Хотя джуниоры чаще своих опытных коллег выбирают IT за высокий доход, но когда речь заходит о смене работы, именно джуны реже говорят о зарплатах — 73% против 82% у мидлов, сеньоров и лидов.

Только среди топ-менеджеров доля тех, кто довольны зарплатой, превышает тех, кто скорее довольны. Больше других недовольны своим доходом верстальщики, дизайнеры и сисадмины — у них процент тех, кто недоволен, в два раза выше, чем в других профессиях.

В аутсорсинговых, аутстафинговых и продуктовых компаниях примерно одинаковая доля специалистов, полностью довольных зарплатой, — 33%, 38% и 36% соответственно. Такая же ситуация и с теми, кто полностью недоволен — в этих типах компаний таких 10-11%. Чего не скажешь о стартапах — здесь 20% специалистов недовольны своим доходом.

Оформление и рабочее место

Почти половина всех опрошенных работает в аутсорсе, также велика доля «продуктовиков» — 28%. Переходить на «вольные хлеба» айтишники не торопятся — только 3% опрошенных фрилансеры.

Около 80% специалистов по аутсорса и аутстафа сотрудничают с компаниями как ФЛП. Оформлены в соответствии с КЗоТ только 5% респондентов из этих типов компаний. В продуктовых компаниях ФЛП — 58%, официально трудоустроены — 21%. В не IT-компаниях оформлен согласно КЗоТ каждый второй сотрудник.

В стартапах предпочитают ФЛП (48%) и зарплаты в конвертах (36%). Последний вид сотрудничества часто встречается и среди фрилансеров — каждый второй работает «в черную».

Двое из трех IT-специалистов работают в опенспейсах (57%). Доля отдельных кабинетов для команд одинакова в аутсорсинговых и продуктовых компаниях — около 35%.

Специалисты, которые работают в отдельных кабинетах, больше довольны своим рабочим местом, чем те, кто работают в опенспейсах. Впрочем, большинство айтишников в опенспейсах чувствуют себя на рабочем месте нормально: 62% респондентов ответили, что всем довольны.

Работа, сайд-проекты и карьерный рост

Самая интересная работа у топ-менеджеров и нетехнических специалистов. А вот наибольший процент тех, кому скучно — среди верстальщиков и сисадминов.

Больше всего трудоголиков также среди топ-менеджеров — многие работают до 60 часов в неделю. Меньше других работают верстальщики и QA.

Свой проект есть у каждого четвертого разработчика, сисадмина, дизайнера и топ-менеджера. А вот тестировщики, нетехнические специалисты, бизнес-аналитики и ПМы посвящают себя основной работе.

Бизнес-аналитики, QA, дизайнеры, верстальщики видят себя через 5 лет сеньорами или лидами. Менеджеры проектов и нетехнические специалисты стремятся стать топ-менеджерами. А вот разработчики, кроме сеньорства, поглядывают в сторону собственного IT-бизнеса.

29% специалистов из-за рубежа изменили более 5 работодателей. Также чаще других меняют компании в Житомире (29%), Ивано-Франковске (22%) и Киеве (14%).

Взгляды на эмиграцию в айтишников за год не изменились. Активно готовятся к выезду разработчики и другие технические специалисты, менеджеры проектов и тестировщики.