Верховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен

"Таким образом суд окончательно подтвердил неправомерность действий аэропорта".

?Верховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен
Фото: Zik

Верховный Суд Украины признал правомерность решения Антимонопольного комитета в деле против международного аэропорта "Борисполь" (Киев).

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Отмечается что действия аэропорта "являются злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением, которое заключалось в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении при согласовании внутренней документации компании "Интеравиа", а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне".

За эти нарушения АМКУ наложил на аэропорт штраф в размере 12,78 млн гривен.

"Верховный Суд признал недействительным решение комитета относительно обязательства аэропорта "Борисполь" разграничить счета на деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию, с другой. Но в остальной части иска аэропорта "Борисполь" о признании недействительным решения АМКУ было отказано", - говорится в сообщении.

В АМКУ подчеркнули, что таким образом Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий аэропорта.

Напомним, в прошлом году АМКУ оштрафовал аэропорт "Борисполь" за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг на 12,78 млн гривен. Также было предъявлено обвинение в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Аэропорт, в свою очередь, тогда сообщил, что инициирует рассмотрение спорных вопросов о целесообразности начисления и размера наложенного комитетом штрафа в порядке хозяйственного судопроизводства. Он также заявлял о планах передать непрофильную деятельность на рынок, однако при этом отмечал, что ""существенные сдвиги невозможны из-за отсутствия единых правил, в том числе в отношении услуг по наземному обслуживанию в аэропортах".

4 июля 2017 года Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска "Борисполя" к АМКУ.


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