?Верховный Суд подтвердил законность решения АМКУ оштрафовать аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен

"Таким образом суд окончательно подтвердил неправомерность действий аэропорта".

Верховный Суд Украины признал правомерность решения Антимонопольного комитета в деле против международного аэропорта "Борисполь" (Киев).

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Отмечается что действия аэропорта "являются злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением, которое заключалось в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении при согласовании внутренней документации компании "Интеравиа", а также в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне".

За эти нарушения АМКУ наложил на аэропорт штраф в размере 12,78 млн гривен.

"Верховный Суд признал недействительным решение комитета относительно обязательства аэропорта "Борисполь" разграничить счета на деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию, с другой. Но в остальной части иска аэропорта "Борисполь" о признании недействительным решения АМКУ было отказано", - говорится в сообщении.

В АМКУ подчеркнули, что таким образом Верховный Суд окончательно подтвердил неправомерность действий аэропорта.

Напомним, в прошлом году АМКУ оштрафовал аэропорт "Борисполь" за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг на 12,78 млн гривен. Также было предъявлено обвинение в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

Аэропорт, в свою очередь, тогда сообщил, что инициирует рассмотрение спорных вопросов о целесообразности начисления и размера наложенного комитетом штрафа в порядке хозяйственного судопроизводства. Он также заявлял о планах передать непрофильную деятельность на рынок, однако при этом отмечал, что ""существенные сдвиги невозможны из-за отсутствия единых правил, в том числе в отношении услуг по наземному обслуживанию в аэропортах".