НБУ изменит правила обмена валют в Украине

Национальный банк упростит проведение банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют с 1 июля 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, пишет Вероятно.

С этой целью правление Национального банка внесло изменения в инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины.

Во-первых, регулятор упростит оформление банками и другими финансовыми учреждениями операций по обмену валют.

Если ранее банки должны были оформлять две бумажные версии квитанции об осуществлении такой операции — одну для клиента, другую — для хранения в банке, то с 1 июля они смогут оформлять квитанции о валютно-обменной операции не только в бумажной форме, но и в электронном виде.

Соответственно банки получат возможность хранить соответствующие документы в электронной форме.

Кроме того, по соглашению клиента банк будет иметь возможность не оформлять клиенту бумажный документ.

В свою очередь другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, пока обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатаются регистратором расчетных операций (РРО).

В дальнейшем они будут оформлять для клиентов валютно-обменные операции только одним документом, который печатается РРО, и в соответствии — не будут выдавать клиентам квитанцию об осуществлении валютно-обменной операции.

При этом и банки, и финансовые учреждения не будут требовать подпись клиента на квитанции или документе РРО, если сумма валютно-обменной операции будет меньше 150 тыс. гривен.

Во-вторых, Национальный банк предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

В-третьих, в связи с развитием электронного документооборота и для содействия распространения безбумажных технологий банки и финансовые учреждения получают возможность оформлять отчетную документацию о валютно-обменных операциях в виде электронного документа.

Отмечается, что указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка №63 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ» от 07 июня 2018 года и вступают в силу с 01 июля 2018 года.