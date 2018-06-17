Белый дом заявил о вводе пошлины в 25 % на китайские IT-компоненты

Американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о вводе новых протекционистских барьеров против Китая, установив 25-процентный налог на импорт технологической продукции, общий рыночный объём которой оценивается не менее чем в $50 млрд в год. Таможенная и пограничная служба США начнёт взимание пошлины с 6 июля.

В опубликованном американским правительством перечне содержится более тысячи категорий продукции, подлежащей усиленному налогообложению. Речь идёт о большом разнообразии компонентов, используемых в производстве электроники, включая сенсорные экраны, батареи, электродвигатели. В списке присутствуют как изделия самого широкого применения вроде транзисторов, так и более специфичные элементы, необходимые в производстве телевизоров, камер, радиоприёмников и других изделий. Повышенные ввозные тарифы будут применяться и к оптоволоконным кабелям, большинство которых, впрочем, США производит самостоятельно.

Примечательно, что меры по ограничению импорта нацелены лишь на компоненты, а не готовую продукцию вроде смартфонов или телевизоров, что призвано стимулировать в США развитие высокотехнологичного производства базовых составляющих современной электроники и подорвать позиции Китая. Вместе с тем, такие меры сразу негативно отразятся на прибыльности предприятий, осуществляющих сборку соответствующих устройств в США . При этом американские сборочные производства в Китае не пострадают и получат дополнительный довод не перемещаться домой. Новые таможенные правила, очевидно, призваны ограничить ввоз именно тех компонентов, которые уже производятся или могут легко выпускаться в США .

Представленный перечень отличается от опубликованного в апреле предварительного, из которого было исключено 515 позиций и добавлено 284 новых. Как отмечает Белый дом, новые пошлины являются ответом на программу «Сделано в Китае 2025», развивающую высокотехнологичное производство Поднебесной. «Соединённые Штаты не могут больше терпеть утрату своих технологий и интеллектуальной собственности посредством несправедливой экономической практики», — говорится в правительственном заявлении.

В опубликованном ответе Министерство торговли Китая обязалось применить ответные пошлины того же масштаба и той же силы. В последовавшем затем заявлении Белый дом предостерёг Пекин от подобных действий и объявил о готовности ввести дополнительные налоги. Всё это может привести к долговременной экономической войне, которая значительно ограничит торговлю между двумя странами. В любом случае, если меры достигнут поставленных целей, они наверняка будут расширены.



