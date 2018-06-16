«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии

«Укрпочта» откажется выплачивать пенсии гражданам Украины в своих отделениях, если Кабинет министров не введет экономически обоснованные тарифы на услуги почтового оператора.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Укрпочты» Александр Чернявский, передают « Факты ».

Однако в «Укрпочте» осознают и риски отказа от выплаты пенсий – в таком случае в операторе ожидаются существенные сокращения.

«Этот вид деятельности достаточно мощный: поглощает около 50% наших расходов, а в доходной части составляет около 25%. Мы очень сильно зависим от Пенсионного фонда: если же откажемся от сотрудничества с ним, то около 20—25 тысяч работников «Укрпочты» потеряют рабочие места, будет закрыто около 6 тысяч отделений», — отметил чиновник.

Чернявский отметил, что в связи с повышением зарплат внутри предприятия, фонд оплаты труда «Укрпочты» увеличился на 1 млрд гривен, при этом услуги существенно не дорожали, что и привело к финансовым затруднениям.