РоSSия вдвое сократила объем вложений в гособлигации США

РФ занимала в перечне из 33 стран 22-ю строчку.

РоSSия вдвое сократила объем своих вложений в госбумаги США . Это следует из данных, обнародованных в пятницу, 15 июня, американским министерством финансов, пишет DW.

Так, если в марте 2018 года объем инвестиций достигал 96,1 млрд долларов (82,6 млрд евро), то уже месяц спустя он сократился на 47,4 млрд долларов (40,7 млрд евро). С портфелем вложений в размере 48,7 млрд долларов (41,9 млрд евро) РФ занимала в перечне из 33 стран 22-ю строчку.

В первую тройку по размеру инвестиций в американские ценные бумаги вошли Китай , Япония и Ирландия.

Для КНР соответствующий показатель в апреле составлял 1181,9 млрд долларов (1017 млрд евро), что почти в 24 раза превышало объем роSSийских вложений. Германия в списке находилась на 17-й позиции (86 млрд долларов или 74 млрд евро).

Между тем с декабря 2016 года, то есть практически с момента избрания Дональда Трампа президентом США , и до июля 2017 года роSSийские вложения в гособлигации США непрерывно росли. По состоянию на май 2017 года их объем составлял 108,7 млрд долларов (93,5 млрд евро).

Напомним, ранее иностранные кредиторы РоSSии резко сократили покупку роSSийских облигаций.