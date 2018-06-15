"Киевтеплоэнерго" подало в суд на "Нафтогаз"

КП требует заключить договоры на поставку газа.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к ОАО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" о признании заключенными договоров о поставках природного газа.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодня еще окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

В КГГА напомнили, что с мая текущего года исполнителем услуги поставки горячей воды и отопления стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". НАК "Нафтогаз" отказал КП в заключении сделки, требуя, чтобы "Киевтеплоэнерго" взяло на себя долговые обязательства предыдущего исполнителя услуг - ПАО "Киевэнерго", объяснили в мэрии.

Отмечается, что задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" составляет почти 5 млрд грн: около 3 млрд грн долгов населения, 1 млрд гривен - долг государственного бюджета за предоставленные льготы и субсидии, теплоснабжение бюджетных учреждений, разницы в тарифах, еще около 1 млрд грн - начисленные штрафы и пеня.

"Мы вынуждены обратиться в суд, чтобы не допустить остановки газоснабжения ТЭЦ, которые производят не только тепловую, но и электрическую энергию. Надеюсь, в ближайшее время иск будет рассмотрен и мы решим проблему с отсутствием горячей воды в столице. Платить чужие долги? Извините, 1 млрд 200 млн - это 10 новых детских садов! Киевляне не должны платить за последствия хозяйственной деятельности частных компаний", - отметил мэр города Виталий Кличко.