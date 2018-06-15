Отношение иностранных инвесторов к Украине зависит от позиции МВФ и других иностранных доноров, - глава Concorde Capital

"А Фонд четко дал понять, чего именно он ждет от Украины".

Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа убежден, что отношение иностранных инвесторов к Украине будет зависеть от позиции Международного валютного фонда и других иностранных доноров.

Такое мнение он высказал в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Украина уже сама по себе риск. В целом инвесторов сегодня больше интересуют вопросы долговых платежей, реформ и коррупции - то, что реально на слуху", — сказал Мазепа.

По словам Мазепы, единственное, в чем все инвесторы сходятся, это в том, что на их отношение к Украине будет сильно влиять позиция Международного валютного фонда (МВФ).

"А Фонд четко дал понять, чего именно он ждет от Украины. Во-первых: антикоррупционный суд. Это — краеугольный камень: о нем говорят и активисты, и западные дипломаты, и МВФ , и все остальные. Этого также ждут и иностранные инвесторы", — объяснил он.

Поступление новых траншей и инвестиций зависит от того, как поведет себя премьер — как политик или технократ. Очевидно, что в руках президента принятие решения об антикоррупционном суде, а в руках премьера — по ценам на газ, считает эксперт.

"Сразу отмечу, что инвесторы довольно-таки положительно реагируют на изменения, которые происходят в стране: на "Осень реформ", которая была, на появление абсолютно рабочего и независимого Национального банка, на изменения внутри Нафтогаза", — сказал Мазепа.

Он подчеркнул, что частный иностранный инвестор — это то, что нужно Украине. Но он придет, если МВФ увидит реальные действия по реформированию страны.

"Сейчас МВФ является стимулом каких-то действий, а если и этот драйвер пропадет, то вообще беда. Сегодня очевидно - чтобы реформировать "систему", правительству можно давать кредиты только под реформы. Внутреннего желания у чиновничьего аппарата менять что-то самостоятельно пока нет", — считает Мазепа.

Он также отметил, что в Украине прогнозируется рост экономики.

"Наш прогноз находится на одном уровне с ожиданиями Всемирного банка (ВБ) и МВФ — 3,0-3,5 процента. Основным фактором является внутреннее потребление, триггером или первоначальным толчком в котором послужило повышение минимальной заработной платы в начале 2017 года… Экономический рост возможен в 2018-м и без МВФ ", — считает эксперт.

По словам Мазепы, МВФ — очень важен.

"Во-первых, это около $2 млрд финансирования. От решения Фонда также зависит судьба европейских денег, кредиты ВБ, гранты — это по нашим оценкам еще порядка $1,5-2 млрд", — добавил Мазепа.