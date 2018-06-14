У предприятия в Сумах требовали 100 тыс. грн
В деле замешаны чиновники Минприроды.
Правоохранители установили факт вымогательства 100 тыс гривен у одного из сумских предприятий.
Эти средства требовали два частных лица для передачи сотрудникам Департамента экологической безопасности и разрешительно-лицензионной деятельности Министерства экологии и природных ресурсов. После получения всей суммы дельцы обещали предоставить предприятию необходимые разрешительные документы на выбросы загрязняющих веществ в воздух, сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.
Накануне вымогатели получили первую часть оговоренной суммы - 50 тыс грн.
В четверг во время передачи представителю предприятия соответствующих разрешительных документов в обмен на 50 тыс. грн два частных лица были задержаны в одном из киевских ресторанов.
Во время обыска по месту работы одного из задержанных изъяли 16 тыс. долларов и 19 тыс грн.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Установлены ли чиновники Минприроды, замешанные в деле, не сообщается.
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