"Газпром" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража

Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» в рамках контракта на транзит газа.

Об этом сообщает Экономическая правда.

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает НАК «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», — говорится в релизе роSSийской компании.

В соответствии с законом Швеции «Об арбитраже» приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркивает «Газпром».

В пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что упомянутое решение суда является временным.

«Решение суда было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса», — заявили в пресс-службе «Нафтогаза».

«Решение является временным. Компания в ближайшее время подаст суду свои развернутые пояснения и контрагрументы и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение о приостановлении», — добавили в НАК.

В украинской компании заявили, что решение означает, что дальнейшие действия Нафтогаза по процедуре взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома временно приостановлены.

«Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у Нафтогаза возврата 2,1 млрд дол., уже зачтенных решением арбитра в качестве компенсации Нафтогазу», — сообщили в «Нафтогазе».

Ранее сообщалось, что в Швейцарии судебные исполнители проводят действия для ареста акций проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

5 июня голландский суд удовлетворил ходатайство об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил, что Минэнерго РоSSии не располагает какой-либо информацией относительно возможного ареста акций.

Напомним, 30 мая президент Порошенко заявил, что в ряде европейских стран начали взимать активы роSSийского «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» во исполнение решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит газа.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа роSSийской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора «Северный поток» в швейцарском суде для взыскания долга.