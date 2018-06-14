МТБ Банк поглотил банк "Центр"

Финучреждения формально не связаны.

29-й по величине активов МТБ Банк (Черноморск) начал присоединение киевского банка "Центр" (78-й из 82 действующих банков).

"Начата официальная процедура присоединения к МТБ Банку банка "Центр", - говорится в сообщении МТБ Банка.

В результате реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка "Центр" в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов, а уставный капитал МТБ Банка увеличится до 635 млн гривен.

Кроме того, МТБ Банку перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с отечественной платежной системой "Простір".

"В дальнейшем на этой основе планируется расширение зоны обслуживания процессинговым центром международных карточных систем, что значительно расширит возможности финансовых сервисов банка", - говорится в сообщении.

Причиной слияния указано ужесточение требований Нацбанка к коммерческим банкам.

Как отмечает FinClub, собственники МТБ Банка (уставный капитал – 435 млн грн) - одесские бизнесмены Михаил Партикевич и Игорь Згуров, являющиеся бизнес-партнерами президента компании "Одессагаз" Игоря Учителя. Летом 2017 года они купили у киприотов Марфин Банк и назвали его МТБ Банком, ведь ранее учреждение называлось Морским транспортным банком. Владельцем банка "Центр" (капитал – 200 млн грн) является гражданин Франции Хамед Алихани, проживающий в ОАЭ .

Издание выявило связь между банками. Хамед Алихани является совладельцем одесского предприятия "Агро-Ойл-Экспорт" совместно с одесситом Хашеми Аббасом. Последний же совместно с Михаилом Партикевичем имеет долю в одесском обслуживающем кооперативе "Международный". Также Хашеми Аббас владеет долей компании "Евротрейд 7000", в которой в 2013 году руководителем была нынешняя глава набсовета банка "Центр" Виктория Абрамова.

Основная причина слияния двух банков кроется в ужесточении требований НБУ к банкам. С июля 2017 года для всех банков начало действовать требование к уставному капиталу минимум 200 млн грн. Банк "Центр" не успел увеличить капитал к этому сроку. И почти полгода "Центр" нарушал это требование, сумев докапитализироваться до 200 млн грн почти последним – к январю 2018-го.

Банк "Центр" выдал 148,5 млн грн заемщикам, преимущественно в торговой сфере. Кредитный портфель МТБ в 10 раз больше – 1,5 млрд грн. Обязательства "Центр" небольшие – 66 млн грн, а у МТБ Банка – 3,24 млрд грн.

Прошлый год банк "Центр" закончил с чистой прибылью 2,3 млн грн, тогда как МТБ Банк получил прибыль 69,3 млн грн.