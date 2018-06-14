В РоSSии с 2019 года повышают песионный возраст и НДС

"Предлагается ввести достаточно длительный переходный период", - отметил премьер Медведев.

В РоSSии с 2019 года повышают песионный возраст и НДС
Фото: government.ru

Правительство РоSSийской Федерации предлагает с 2019 года ввести переходный период для повышения пенсионного возраста.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает "Интерфакс"."Предлагается ввести достаточно длительный переходный период", - сказал Медведев на заседании правительства .

"Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 года для женщин в 2034 году", - отметил он.

При этом, по его словам, для людей, имеющих большой трудовой стаж, планируют предусмотреть возможность выхода на пенсию на два года раньше установленного срока.

Кроме того, сообщил Медведев, правительство предлагает повысить налог на добавленную стоимость с 18 до 20%.

При этом он отметил, что все льготы по НДС на основные социально значимые товары и услуги будут сохранены. Предполагается, что новая ставка НДС будет действовать с 1 января 2019 года.

Напомним, в апреле 2016 года Минфин РФ подготовил план реформы пенсионной системы. Ведомство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет, а также отменить выплаты пенсий для работающих пенсионеров.


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