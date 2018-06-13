Кабмин принял постановления о внедрении электронных чеков и замене кассовых аппаратов на смартфоны и планшеты

13 июня на заседании Кабинета министров Украины приняли новые постановления об изменениях в порядке использования кассовых аппаратов (PPO). По данным Министерства экономического развития и торговли, в Украине ими пользуются 107 600 предпринимателей. , пишут AIN.UA

Вскоре зарегистрировать их можно будет на основании заявления по упрощенной форме и без оплаты налогов. Процедура должна занимать не более одного рабочего дня. Также разрешат использовать вместо традиционных кассовых аппаратов современные мобильные устройства — смартфоны, планшеты, ноутбуки.

Щойно #КМУ прийняв дві постанови: одна — спрощує використання касових апаратів (РРО), друга — запускає пілотний проект реєстрації та експлуатації новітніх моделей та технологій в цій сфері (мобільні телефони, планшети, ноутбуки та інші засоби комунікації) @Kabmin_UA pic.twitter.com/7qrzVrghyA — MinFin Ukraine (@MinFin_Ukraine) June 13, 2018

По данным Кабмина, существующие кассовые аппараты стоят от 5 000 до 20 000 грн, а также требуют расходов порядка 200 грн/месяц на техническое обслуживание и ремонт. Их регистрация занимает до 5 дней и сопровождается бумажной волокитой — подачей заявок, технических паспортов и других документов.

Согласно декабрьским постановлениям Кабмина, предельный размер годового объема без обязательного использования PPO увеличен с 200 000 до 500 000 грн.