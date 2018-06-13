Кабмин спустя полгода начал выплачивать по 100 тыс. грн освобожденным из плена

Правительство направит на выплату материальной помощи 7,4 млн гривен.

Кабмин спустя полгода начал выплачивать по 100 тыс. грн освобожденным из плена
Фото: Макс Левин

Людям, освобожденным в декабре 2017 года из плена, на прошлой неделе начали выплачивать обещанные правительством 100 тыс. грн.

В течение месяца помощь получат все, заявила изданию "Донбасс.Реалии" начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Ирина Калупаха.

"Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобождённые из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум", - заверила она.

Правительство еще в конце января 2018 года приняло решение выплатить по 100 тыс. гривен помощи каждому, кто был освобожден из плена сепаратистов в декабре 2017 года.

До этого такой денег освобожденным из плена не выплачивали. При этом Кабмин создал сложную схему: документы собирает Минсоцполитики, после проверки освобождённого на благонадёжность дают добро на выплату, но деньги в распоряжении МинВОТ.

Напомним, 27 декабря 2017 года из плена "ДНР" и "ЛНР" были освобождены 73 украинца. 24 января был обменен еще один украинец - военнослужащий Роман Савков. Таким образом, правительство направит на выплату материальной помощи 7,4 млн гривен.


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