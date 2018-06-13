Кабмин спустя полгода начал выплачивать по 100 тыс. грн освобожденным из плена
Правительство направит на выплату материальной помощи 7,4 млн гривен.
Людям, освобожденным в декабре 2017 года из плена, на прошлой неделе начали выплачивать обещанные правительством 100 тыс. грн.
В течение месяца помощь получат все, заявила изданию "Донбасс.Реалии" начальник управления по вопросам переселенцев и гуманитарного сотрудничества Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Ирина Калупаха.
"Здесь не будет, что все получат помощь в один день. Освобождённые из плена обращались в разное время, на месяц раньше, на месяц позже. Выплачивать уже начали, это вопрос времени. И это не полгода, а месяц максимум", - заверила она.
Правительство еще в конце января 2018 года приняло решение выплатить по 100 тыс. гривен помощи каждому, кто был освобожден из плена сепаратистов в декабре 2017 года.
До этого такой денег освобожденным из плена не выплачивали. При этом Кабмин создал сложную схему: документы собирает Минсоцполитики, после проверки освобождённого на благонадёжность дают добро на выплату, но деньги в распоряжении МинВОТ.
Напомним, 27 декабря 2017 года из плена "ДНР" и "ЛНР" были освобождены 73 украинца. 24 января был обменен еще один украинец - военнослужащий Роман Савков. Таким образом, правительство направит на выплату материальной помощи 7,4 млн гривен.
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