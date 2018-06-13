"Укрпочта" опровергла угрозу банкротства
При этом Игорь Смелянский признал, что у компании есть проблемы.
Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский опроверг информацию о том, что госкомпания находится на грани банкротства.
"Вчера в СМИ была распространена информация о возможном банкротстве главной почты страны, что является неверным", - написал он в фейсбуке.
При этом Смелянский признал, что у компании есть проблемы из-за низкого тарифа на доставку пенсий, но заявил, что "Укрпочта" имеет план, как решить этот вопрос.
"Одним из шагов этого плана была предложенная редакциям добровольная рассрочка платежей в рамках существующих между нами договорных условий и многолетнего опыта сотрудничества", - добавил он.
Вчера пресс-служба Национального союза журналистов процитировала первого замглавы "Укрпочты" Александра Чернявского. На переговорах с редакторами газет об условиях доставки подписных изданий он сказал: "После роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что "Укрпочта" находится на грани банкротства".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
13.06.2018 12:10
13.06.2018 12:43