"Укрпочта" опровергла угрозу банкротства

При этом Игорь Смелянский признал, что у компании есть проблемы.

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский опроверг информацию о том, что госкомпания находится на грани банкротства.

"Вчера в СМИ была распространена информация о возможном банкротстве главной почты страны, что является неверным", - написал он в фейсбуке.

При этом Смелянский признал, что у компании есть проблемы из-за низкого тарифа на доставку пенсий, но заявил, что "Укрпочта" имеет план, как решить этот вопрос.

"Одним из шагов этого плана была предложенная редакциям добровольная рассрочка платежей в рамках существующих между нами договорных условий и многолетнего опыта сотрудничества", - добавил он.

Вчера пресс-служба Национального союза журналистов процитировала первого замглавы "Укрпочты" Александра Чернявского. На переговорах с редакторами газет об условиях доставки подписных изданий он сказал: "После роста минимальной заработной платы денег, которые поступают от Пенсионного фонда, не хватает для выплаты заработной платы нашим почтальонам, операторам и другим работникам. К сожалению, в такой ситуации должны признать, что "Укрпочта" находится на грани банкротства".