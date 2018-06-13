НБУ продлил обязательную продажу 50% валютной выручки

Требование устанавливается на шесть месяцев.

Национальный банк решил продлить требование, обязывающее экспортеров продавать 50% валютной выручки с целью обеспечения финансовой стабильности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Требование обязательной продажи поступлений устанавливается на шесть месяцев. В последний раз Нацбанк менял его размер в начале апреля 2017 года, когда снизил ее с 65% до 50%.

"Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку оно пока остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступления иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важной для поддержания стабильности на валютном рынке", - говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2014 года на фоне валютного кризиса НБУ обязал экспортеров продавать всю свою валютную выручку. В сентябре того же года Нацбанк сократил обязательную продажу инвалютной выручки экспортерами до 75%, в июне 2016 года - до 65%, в апреле 2017 года - до 50%.