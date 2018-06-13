Всемирный банк: у 63% взрослого населения Украины есть банковские счета, среднее по миру — у 67%

Примерно 67% взрослого мирового населения имеют зарегистрированные банковские счета, пишет издание Quartz со ссылкой на опрос Всемирного банка о доступности финансовых услуг. В 2014 году этот показатель составлял 61%. , пишут AIN.UA

В Украине банковские счета есть у 63% взрослого населения, а без них обходятся более 14 млн человек (22% женщин и 15% мужчин).

Отмечается, что часть аккаунтов в мире «мертвы» и не использовались как минимум в течение года. Доля активных счетов в мире составляет от 52% до 53%. Общее их количество растет быстрее, чем количество аккаунтов, которыми действительно пользуются. В Индии, например, более половиной счетов не пользовались в течение последнего года. А в некоторых странах, в числе которых Мексика, Алжир, Нигерия, банковских счетов за отчетный период стало даже меньше.

Рост общего количества счетов и активной их части. Источник: Quartz

Мировой банк также приводит усредненную статистику по динамике в развивающихся (Бразилия, РоSSия, Китай и другие) и развитых (Канада, Франция, Италия и другие) экономиках. В первых, по состоянию на 2017 год, счета имели 67% мужчин и 59% женщин. Страны из второй категории показали лучшие результаты: 95% среди мужчин и 93% среди женщин.

Quartz отмечает, что ситуация, в которой половина населения не имеет доступа к банковским услугам — отличный шанс для финтех-стартапов. Кроме того, им должна придавать оптимизма и другая статистика Всемирного банка. Даже у тех, кто не открывал счет, чаще всего есть мобильный телефон.

В Украине, например, людей с телефонами и без счета более 11 млн. Также 2,5 млн украинцев в 2017 году получали наличные деньги за продажу сельскохозяйственной продукции, а за коммунальные услуги рассчитывались наличными более 17 млн украинцев.

При этом украинцы активно пользуются переводами — из 63% обладателей счетов, 61% отправлял или получал деньги на счет и лишь 2% не совершали подобных транзакций. В 2014 году ситуация была иной: 44% против 9% соответственно. Дебетовыми картами в стране пользуются не так активно: покупки с их помощью делали 33% владельцев счетов. 16% ничего не покупали картой, а у 13% ее вообще нет. Платили с мобильного 18%, платили или получали деньги — 43%, а не пользовались этим 2% юзеров.