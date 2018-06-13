Над мировой экономикой сгущаются тучи – МВФ

Тучи над мировой экономикой сгущаются с каждым днем, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, комментируя торговую политику президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Reuters.

Расположенный в Вашингтоне МВФ придерживается своего прежнего прогноза глобального роста экономики на 3,9% в 2018 и 2019 годах.

«Но тучи на горизонте, о которых в Фонде сигнализировали около шести месяцев назад, становятся темнее с каждым днем», – добавил Лагард.

Лагард заявила, что проблемы, связанные с торговлей, наносят ущерб деловой уверенности, которая продолжила портиться даже после прошедшего саммита «большой семерки». Напомним, Трамп отозвал свою подпись под коммюнике по итогам саммита G7.

В апреле-2018 Лагард отмечала среди проблем, оказывающих давление на мировую экономику, усиливающиеся торговые трения, повышение финансовых и бюджетных рисков, проблемы в геополитике.