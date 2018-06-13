Украинские банки должны иностранным кредиторам $6 млрд

Самые крупные выплаты по внешнему долгу приходятся на 2019 год.

Украинские банки должны иностранным кредиторам $6 млрд
Фото: НБУ

Внешний долг украинских банков сокращается на треть уже три год подряд и на конец 2017 года составил $6,2 млрд.

Об этом сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук на пресс-конференции, посвященной отчету по финстабильности, пишет FinClub.

"Банки все больше привлекают средства на внутреннем рынке и возвращают внешние заимствования. На сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к отметке в $6 млрд", - сказал он.

По словам Виталия Ваврищука, половина от этой суммы - кредиты международных финансовых организаций украинским госбанкам, еще 14% - межбанковские кредиты банкам с роSSийским государственным капиталом.

Одни из крупнейших выплат предстоят в ближайшие два года.

"В следующем году запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций Укрэксимбанка и Ощадбанка. По нашему мнению, график погашения будет выполнен в полной мере", - заявил Виталий Ваврищук.

Самые крупные выплаты по внешнему долгу приходятся на 2019 год. Тогда банки суммарно должны будут вернуть $1,5 млрд.


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