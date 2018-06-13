Синди Кроуфорд продала свой шикарный дом в Малибу за рекордную сумму

Супермодель Синди Кроуфорд с мужем Рэнди Гербером продали свой дом в Малибу за впечатляющие 45 миллионов долларов.

Хотя эта сумма меньше той, которую они запрашивали изначально, сообщает Сегодня.

Ранее супермодель проводила экскурсию по своему дому для журнала Vogue в рамках проекта «73 вопроса» в 2017 году. Дом, построенный в 1944 году, был полностью отремонтирован звездной четой. В особняке есть теннисный корт, бассейн, спа-салон, прямой выход на песчаный пляж и панорамный вид на океан.

Внутри комнаты обустроены в нейтральных светлых тонах. Кухня оформлена в классическом стиле с белыми шкафами и деревянной барной стойкой, имеет выход на невероятную террасу.

Сама терраса разделена на два уровня, с зоной отдыха на верхнем уровне и большим бассейном внизу и шезлонгами на нижнем. На первом этаже дома у Синди также был свой офис со стеклянным столом и кожаным креслом. Стены офиса украшали ряд знаковых портретов модели в золотых рамах. Ее любимый – снятый Хельмутом Ньютоном в Сан-Тропе для Vogue.

Кроме дома в Малибу у Синди и Рэнди также есть дом в Онтарио, Канада, который они посещают каждый год. Пара также владеет виллой для отдыха в Лос-Кабосе, Мексика, рядом с лучшим другом и деловым партнером Рэнди Джорджем Клуни.