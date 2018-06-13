Financial Times: Как сдулся пузырь биткоина и кто на этом заработал

Чтобы проанализировать рынок, Chainalysis изучили, как менялись собственники криптовалютных активов, пишут AIN.UA .

В ноябре на руках у долгосрочных инвесторов (владели монетами более года) было в три раза больше денег, чем у спекулянтов. Сдвиг начался в декабре 2017 года, на пике стоимости биткоина в $20 000, и продолжился до апреля 2018 года. Под конец этого периода количество монет у долгосрочных и краткосрочных инвесторов почти сравнялось: 6 млн монет против 5,1 млн монет. Профессионалы успешно обогатились.

Общие продажи биткоинов за этот период составили $30 млрд. Более половины денег потратили в пиковый декабрь. Ситуация сказалась на ликвидности — количество доступных для торговли биткоинов резко подскочило на 60% и уронило курс. Это потянуло вниз и оборот ежедневных торгов. Вместо $4 млрд, которые фиксировались на пике, сегодня биткоинов продают примерно на $1 млрд в день. Издание изобразило эти переменные на одном графике, выделив корреляцию показателей в 2018 году.

Financial Times не отвечают напрямую, есть ли у биткоина шансы вновь подорожать и обновить исторический рекорд. Зато издание указывает: предсказания о том, что криптовалюта положит конец существующей финансовой системе, кажется, не сбылись. В первом квартале 2018 года только 4 из 500 крупнейших американских ритейлеров принимали биткоин в качестве оплаты. Чаще всего монета используется для биржевых операций или обмена, но как метод оплаты — не набрала популярности.

Chainalysis также указывают на реальную доступность биткоина. Общее количество монет не может превысить 21 млн. Для майнинга, по состоянию на сегодня, доступны еще 4 млн монет, в то время как 3,7 млн биткоинов (на сумму $28 млрд) уже считаются безвозвратно потерянными. Обменники и продавцы имеют на руках около 2,2 млн биткоинов.

Инвестиционным инструментом, ввиду высокой волатильности, он тоже не стал. Рынок все еще остается аналогом «Дикого Запада», к которому регуляторы не могут найти нужный подход. Девид Джеррард, автор книги Attack of the 50 Foot Blockchain комментирует:

Очень важно подчеркнуть, что это никак не похоже на традиционный рынок. Торги немногочисленны, очень плохо структурированы… а еще рынком ужасающе просто манипулировать. Любого, кто не понимает этого, быстро обдерут.

Концентрация богатства

Financial Times указывает на неравенство в распределении биткоинов. К началу 2018 года 7% биткоинов были в собственности 4% инвесторов, за что они получили прозвище «киты».

В апреле около 1600 кошельков (инвесторских и спекулятивных) имели более 1000 биткоинов. Вместе они сконцентрировали около 5 млн монет, или треть доступных в мире биткоинов. При этом не более 100 кошельков содержат 10-100 000 биткоинов или $75 млн — $750 млн в фиатном эквиваленте.

Сравнение размера кошельков спекулянтов (синим) и инвесторов (голубым)

Исследователи указывают, что из-за отсутствия надлежащего регулирования, «киты» могут сговариваться между собой для искусственных корректировок курса. Из-за этой концентрации богатства волатильность криптовалюты только возрастает.

Как торговать биткоинами

Издание отмечает, что прежде покупка и продажа криптовалюты была доступна только технически продвинутым пользователям — но ситуация меняется.

Площадки ужесточают правила работы, а стоимость транзакций пошла вниз. При этом, масштабные хакерские атаки — все еще не редкость. Финансовые организации, вроде CME Group и Cboe Global Markets, предлагают торговлю биткоин-фьючерсами. О введении аналогичной практики в будущем задумывается и NASDAQ.

Банк Morgan Stanley приводит собственную статистику рынка — криптовалютными активами на сумму около $3,5 млрд управляют примерно 250 фондов, но темп их создания замедлился. Эксперты же отмечают, что будущее подобного рынка во многом зависит от регуляторов. Например, если в Токио криптовалютные торги стали законной нормой, то в Китае они полностью запрещены.

Банки особенно противятся электронным деньгам, потому что их сложно проверять на отсутствие мошеннических схем. Сооснователь платформы для анализа криптовалютного рынка Mosaic.io Гэррик Хайлман верит, что создание регулируемого и общедоступного инвестрынка в этой сфере возможно — но от этого нас отделяют годы.

Напоследок издание отмечает, что не все потеряли веру в биткоин — и приводит комментарий девушки Сонни. Она купила биткоины по $3000 за монету и сейчас 10 биткоинов составляют 50% ее криптовалютных активов. Она не продает их, опираясь на опыт 2016 года — тогда вкладчица «вышла в кэш» веря, что это пиковые цены.