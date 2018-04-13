Как Литва забрала у Украины перспективу удвоения перевалки грузов по Днепру

В 2016 году Украина сделала Беларуси заманчивое предложение, которое было выгодно обеим сторонам, но, кроме всего прочего, привязывало Минск к Киеву , уменьшая зависимость от Москвы.

Речь шла о возможности перевалки беларуских экспортных грузов в портах Чёрного моря с доставкой их туда по Днепру. Ключевым являлась, как раз, речная система доставки.

Как известно, Беларусь пока использует в основном порты стран Балтии.

РоSSия со своей стороны начала работу по замыканию беларуского экспорта на свою портовую инфраструктуру — РЖД даже заявили о постоянной 25% скидке на транзит.

И вот тут сошлись интересы Литовской Республики, РоSSийской Федерации и Украины. Литва, надо отметить, весьма жёстко защищает свои интересы. В своё время, борясь за транзит Orlen и той же беларуской нефтянки, взяла и разобрала кусок железной дороги Мажейкяй — Реньге, сделав невыгодным (а по некоторым маршрутам и практически невозможным) поставку продукции на порты Латвии. За что, кстати, в 2017 году и была оштрафована Еврокомиссией. Дело (демонтаж путей) было давно, европейская бюрократия работает медленно — за это время Латвия уже лишилась грузопотоков.

Но вернёмся к Украине. Как известно, по Днепру за 2017 год переваливалось около 8-9 млн тонн грузов (максимальная оценка). Этого не хватает для того, чтобы речные перевозки в Украине стали высокодоходными. Причём здесь Беларусь ? Экспорт беларуских калийных удобрений — около 9,5 млн. тонн. Из них 8,5-9 идёт через Литву, а основные покупатели — Индия, Китай , Северная Африка. Места добычи — юг Минской области, откуда рукой подать до речных портов Припяти. Понятно, что через Украину поставлять ближе и дешевле, если «на реке» наведут порядок. В таком случае только по беларуской калийке, не считая нефти, грузопотока с Турцией (о речном пути беларусы сразу после предложений Киева договорились с Анкарой), украинская сторона удваивает грузопоток. РФ остаётся с носом. Но остаётся с носом и Литовская Республика.

Украинское правительство начало создавать возможности для реализации проекта — проводится унификация норм по пропуску через шлюзы, идёт работа с портовыми сборами, находятся деньги на очистку фарватера. Но самое главное — закон, который должен был быть принят Радой. Суть — допуск транзитных грузов, стимулирование строительства речного флота и (в одном проектов) разрешение на проход флотов под чужим флагом на реку. Мининфраструктуры подписывает соглашение с беларуским Минтранспорта о плане работ по восстановлению судоходства. В ВР были поданы сразу 2 законопроекта. Один более лояльный к иностранцам, один менее, но оба решают проблему. В порядке дня ВР они были и должны были быть проголосованы ещё в начале января…

И здесь мы возвращаемся к Литовской республике. Вильнюс крайне болезненно и резко воспринял идею судоходства по Днепру. Он не заявлял протестов Украине, но, имея (через администрирование европейских грантовых программ) влияние на беларуских экологов организовал кампанию протеста. К ней «неожиданно» присоединился один из бизнес-союзов Беларуси, значительная часть членов которого имеет бизнес, связанный с ЖД, автоперевозками или Россией . Возможно, случайность, но в данном случае литовские и роSSийские интересы защищались в унисон.

Дальше случилось очень «неожиданное» — украинский парламент, несмотря на чуть ли не крики отчаяния Мининфраструктуры и авторов законопроектов, так и не приступил к рассмотрению проблемы внутреннего водного транспорта. Случайность? Возможно — ведь, естественно, у парламентариев были более важные дела. Но вновь совпадение, при котором литовские и роSSийские интересы защищались в унисон.

Вильнюс, тем временем, не «спал в шапку» и проводил переговоры. Литовская железная дорога, которая никому из беларусов никогда не давала долговременные скидки вдруг договорилась с ГродноАзот (производитель азотных удобрений) и Беларуськалий на долгосрочный контракт по транзиту грузов до клайпедского порта. В случае с азотными удобрениями получилось ещё одно «ой». Украина запретила покупку роSSийский азотных удобрений и в результате группа компаний Фирташа стала фактически монополистом, производя продукцию… из роSSийского сырья на роSSийском газе. То есть РФ осталась «при своих». Возможный выход ГродноАзот с большими партиями на украинский рынок был не выгоден данной схеме. Сейчас же, согласно контракту с Литовской стороной, беларуские производители удобрений ведут поставки через Клайпеду с обязательством наращивать объёмы на 15-20% ежегодно. На украинский рынок товара просто не остаётся. Таким образом тут ещё одно совпадение при котором литовские, роSSийские интересы и интересы Фирташа защищались в унисон.

Таким образом простой паузой, которая стала возможна лёгкой игрой руководства ВР с утверждённым порядком дня, создана ситуация, при которой Украина фактически лишилась денег за перевалку 8-9 млн. тонн грузов по Днепру, возможного создания конкуренции Фирташу на рынке азотных удобрений и политического проекта, который привязывал (за счёт удобного пути транзита экспорта) Минск к Киеву , делая ещё более затруднительными антиукраинские политические манёвры к северу от Волыни и Житомирщины.

Что в данном случае можно сказать? На проходящем в Киеве форуме по безопасности литовские политики и дипломаты предлагали свой опыт Украине. Точнее предлагали изучать, чтобы использовать положительные стороны и не делать тех же ошибок. В данном случае украинским политикам явно есть чему поучиться у литовских коллег. Одно «но»: успех Вильнюса в вопросах транзита означает упущенные возможности для Киева , но «то таке».

Что делать с рекой? Бороться! Да, жирный и дорогой кусок в виде калийки мы уже потеряли. Но есть другие товарные группы, есть необходимость оживить реку, есть возможность постройки транспортного коридора из Польши к Чёрному морю. Есть договорённости и есть деньги на начало инфраструктурных проектов. Момент окупаемости, увы, наступит позже, но есть же и другие товарные группы, которые страны-друзья, местами выступающие как страны-конкуренты пока не успели забрать на себя.

Стоит просто помнить, что кроме любой политик любой страны защищает свои интересы. Иначе он предатель. Украина говорит о транзитном потенциале, это действительно так и транзит может приносить деньги, большие деньги. Значит, за транзит надо бороться, а не говорить красивые сказки про европейский выбор, ценности и т.д. Слова хороши, когда они подкреплены мощным экономическим основанием, слова хороши, когда ты реализуешь их. Например, говоришь о транзитном потенциале, сразу привлекаешь грузоотправителей и демонстрируешь как растут доходы от транзита. Иначе слова — пустой трёп.