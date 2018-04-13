Подозреваемого в растрате 1,5 млн грн гендиректора ГП "Укрвакцина" отправили под ночной домашний арест

Андрей Макаренко отстранен от должности на 2 месяца.

Подозреваемого в растрате 1,5 млн грн гендиректора ГП "Укрвакцина" отправили под ночной домашний арест
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Шевченковский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест подозреваемого в растрате 1,5 млн гривен генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и отстранил на 2 месяца от занимаемой должности генерального директора государственного предприятия "Укрвакцина", которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен государственных средств", - сказано в нем.

Кроме того, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время, обязал сдать загранпаспорт и возложил на него процессуальные обязанности.

Напомним, чиновнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Установлено, что руководитель госучреждения в течение 2012-2013 годов совершил растрату средств государственного предприятия на общую сумму более полутора миллиона гривен, перечислив их на счета двух частных предприятий за якобы оказание услуг по охранному сопровождению грузов во время перевозки вакцин и других медпрепаратов на территории Украины


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