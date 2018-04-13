Минфин предлагает платить клиентам интернет-магазинов за жалобы на нарушения правил торговли

Сейчас многие интернет-магазины попадают под требование использовать кассовые аппараты при расчетах с пользователем. В 2015 году заработал закон, обязывающий предпринимателей 3 группы пользоваться кассовыми аппаратами (потом эту норму отменили для тех, чей годовой доход не превышает 1 млн грн). В прошлом году вступило в силу требование продавать «сложную технику» только с фискальными чеками. , пишут AIN.UA

В новом проекте закона, о котором пишет Минфин, предлагается:

  • Ввести механизм компенсации стоимости покупки тем покупателям, которые увидят нарушения при продаже (в том, что касается использования кассовых аппаратов и выдачи фискальных чеков). Компенсация будет действовать для товаров или услуг стоимостью более 50 необлагаемых минимумов (>850 грн). Ее обещают выплачивать, если покупатель обратится в контролирующие органы.
  • Разработать онлайн-систему, где покупатель сможет проверить подлинность чека.
  • Разрешить магазину направлять копию чека покупателю на email, на смартфон или в личном кабинете на сайте магазина. «При этом не предполагается наличия кассового аппарата у каждого курьера продавца товара, то есть, не создается дополнительная нагрузка на бизнес в виде стоимости РРО», — говорят в ведомстве.
  • Установить срок для оприходования в кассе продавца денег, полученных курьером — 96 часов с даты распечатывания чека на передачу товара. Здесь, правда, как и в предыдущем пункте, есть оговорка о том, что речь идет о магазинах с собственными службами доставки.

В ведомстве сообщают, что проект разрабатывался при участии представителей бизнеса, но не все представители рынка одобряют эту инициативу.

«Непонятно, почему норма касается только дистанционной торговли. Ведь хватает примеров того, что и в офлайн-продажах таких случаев предостаточно. А они совершают продаж в разы больше, нежели интернет-канал. Речь не только о документальной части, присутствует и контрафактная продукция. Такое ощущение, что эта норма разработана явно с целью давления на интернет-магазины. А в случае выявления нарушения в офлайне кешбек для покупателя уже не заработает?», — задается вопросом Дмитрий Покотило, управляющий партнер магазина F.ua (бывший Fotos.ua).

Дмитрий Латанский, директор магазина Repka.ua, отмечает, что даже нормы, которые кажутся полезными (про возможность выслать чек по email и про отсрочку на регистрацию в кассе налички), вызывают вопросы.

«Похоже на то, что именно в таком виде законопроект проталкивают сети, поскольку они доставляют товар с помощью собственных служб. Все другие интернет-магазины имеют собственных курьеров максимум в Киеве, и им это не поможет, так как подчеркивается, что речь идет только о собственных службах доставки. Что делать классическому интернет-магазину, который отправляет товар из Киева, Харькова или Одессы в Черновцы, Ровно или Тернополь — непонятно», — отмечает он.

Этот проект закона пока что находится на стадии публичного обсуждения, в Раду его еще не вносили.


Ольга Карпенко, AIN


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