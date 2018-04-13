Повышение минимальной зарплаты до 4100 гривен: Розенко сообщил, когда Кабмин примет решение

Правительство Украины сейчас обсуждает ранее анонсированное повышение минимальной зарплаты до 4100 гривен. Соответствующее решение должно быть принято в ближайший месяц.

Об этом сообщил вице-премьер Павел Розенко, передает Час Пик, ссылаясь на Правительственный портал.

Кабинет министров рассмотрит экономические итоги первого квартала, на основании чего будет принято решение о возможности поднять минималку до 4100 грн. Это произойдет в конце апреля или начале мая, сообщил Розенко.

Как известно, с начала текущего года минимальная месячная оплата труда в Украине составляет 3723 грн. Вице-премьер напомнил, что Президент Украины направил письмо Кабмину и парламенту, в котором отметил, что, исходя из экономических тенденций, в 2018 году будет возможно повысить минимальную зарплату еще раз.

Розенко отметил, что Верховная Рада поставила правительству задачу по итогам первого квартала выдвинул предложения для реализации данной инициативы.

Ранее в Минэкономразвития подсчитали, на сколько вырастет минималка в ближайшие годы. Согласно прогнозу, в 2021 году минимальный размер зарплаты будет на уровне 6200 грн. В 2019 году стоит рассчитывать на минималку в 4600 грн., а в 2020-м – 5400 грн.