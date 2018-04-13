Військові розпиляли півмільйона на дорогих планшетах з Китаю
Військова частина А4150 (Львівська обл.) 6 квітня підписала договір з ТОВ «Інкос Лайн» на постачання планшетів на 618 тис. грн. Про це повідомляють «Наші гроші.
Замовили 32 планшети Simply T8 по 19,3 тис. грн/шт виробництва китайської компанії «Simply Industry (HK) Co.Limited». Планшети призначені для забезпечення спеціальної підготовки військовослужбовців при проведенні тактично-спеціальних занять. Пристрої мають вбудовану пам’ять 64 Гб, оперативну – 4 Гб, операційну систему – Android 5.1, дисплей – 8 дюймів, пиле-вологостійкі, протиударні.
На сайті Alibaba планшети Simply T8, однак з удвічі меншою пам’яттю,
Участь у торгах брало ще два приватних підприємці, чиї кінцеві пропозиції були дорожчими на 18 тис. грн. При цьому, один із них, Андрій Карпук з Каховки, завантажив в систему лише один із необхідних документів (тендерну пропозицію). Загалом він брав участь в закупівлях п’ять разів, щоразу зустрічаючись з «Інкос Лайн», однак жодного разу не переміг.
З документів «Інкос Лайн» стало відомо, що компанія працювала з Карпуком. Саме його ідентифікаційний номер вказано в довідці як номер приватного підприємця, якому «Інкос Лайн» сплатив понад 1 млн грн в четвертому кварталі 2017-го.
Також головним бухгалтером на «Інкос Лайн» працює Карпук Вікторія Сергіївна. Людина з таким же ПІБ зареєстрована підприємцем в Каховському районі і при реєстрації вказала номер мобільного ідентичний з телефоном підприємця Андрія Карпука в реєстрі (0669549677). Обоє зареєструвалися в один і той же день 21 вересня 2017 року.
ТОВ «Інкос Лайн» належить Миколі та Анні Назаровцям (90%) та Кирилу Тимощуку (10%). Раніше власниками були ТОВ «Агенція антикризових рішень» і ТОВ «Віртуальний офіс».
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13.04.2018 09:00