В Украине вновь могут поднять минималку

гривна

Вопросы повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен обсуждается сейчас в Кабинете министров Украины.

Об этом на пресс-брифинге относительно решений Правления НБУ по монетарной политике — апрель 2018 года сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает УНН.

«Повышение минимальной зарплаты до 4200 грн сейчас обсуждается в Кабмине. Наш макроэкономический прогноз базируется на том, что минималка будет повышена до 4200 в III квартале текущего года (с 1 июля). Такое повышение придаст 0,5 п.п. инфляции «, — отметил он.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»
Падение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкцийПадение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкций
Киев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парковКиев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парков
В Украине хотят усложнить теневой оборот наличныхВ Украине хотят усложнить теневой оборот наличных
РоSSийский рубль падает третий день подряд из-за санкций СШАРоSSийский рубль падает третий день подряд из-за санкций США
Блок рекламы


Похожие новости
Новый венчурный фонд Overkill ищет стартапы в Украине и готов инвестировать более 700 000 евро
Введение в Украине налога на выведенный капитал пока невозможно, - Всемирный банкВведение в Украине налога на выведенный капитал пока невозможно, - Всемирный банк
В Украине запретили популярный антибиотикВ Украине запретили популярный антибиотик
В Украине вводят новый порядок реструктуризации долгов по ипотеке, что изменилосьВ Украине вводят новый порядок реструктуризации долгов по ипотеке, что изменилось
В Украине справки о зарплате в расчет пенсии не берутсяВ Украине справки о зарплате в расчет пенсии не берутся
В Украине набирает обороты новый вид заработкаВ Украине набирает обороты новый вид заработка
На сколько выросло количество миллионеров в УкраинеНа сколько выросло количество миллионеров в Украине
Стало известно, как будет дорожать коммуналка в УкраинеСтало известно, как будет дорожать коммуналка в Украине
В Украине хотят усложнить теневой оборот наличныхВ Украине хотят усложнить теневой оборот наличных
Стало известно, как детей могут заставить платить алименты родителямСтало известно, как детей могут заставить платить алименты родителям
Последние новости
Подгружаем последние новости