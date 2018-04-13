В Украине вновь могут поднять минималку
Вопросы повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен обсуждается сейчас в Кабинете министров Украины.
Об этом на пресс-брифинге относительно решений Правления НБУ по монетарной политике — апрель 2018 года сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает
«Повышение минимальной зарплаты до 4200 грн сейчас обсуждается в Кабмине. Наш макроэкономический прогноз базируется на том, что минималка будет повышена до 4200 в III квартале текущего года (с 1 июля). Такое повышение придаст 0,5 п.п. инфляции «, — отметил он.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
12.04.2018 18:28
13.04.2018 09:01