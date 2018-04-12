Нацбанк ожидает поступления $2 млрд от МВФ в 2018 году

Национальный банк ожидает поступления 2 млрд долларов от Международного валютного фонда в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

«В 2018 году Национальный банк ожидает поступления около 2 млрд долларов от МВФ , а также получения правительством кредитов от ЕС и Всемирного банка. Это позволит увеличить международные резервы до 21,6 млрд долларов на конец текущего года», — говорится в нем.

При этом НБУ подчеркивает, что в 2019 и 2020 годах через пиковые выплаты по внешнему государственному долгу платежный баланс будет сведен с дефицитом и международные резервы несколько сократятся.

Основным риском для реализации указанного макроэкономического прогноза Национальный банк считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и сотрудничества с МВФ .

Отсрочка необходимых шагов для возобновления сотрудничества с официальными кредиторами сужает окно возможностей в привлечении необходимого финансирования для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах.

Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важна неотложная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ .

Также весомым риском является проведение правительством более мягкой фискальной политики, в частности дальнейшее увеличение социальных расходов более высокими темпами, чем в целом рост производительности труда в экономике, что может усилить инфляционное давление.