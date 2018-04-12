Верховный суд: Отсутствие переселенца по месту жительства – не повод для прекращения выплаты пенсии

Если внутренне перемещенное лицо не находится по месту своего проживания - это не является основанием для отмены выплаты пенсии. Такой вердикт вынес Верховный суд Украины.

Высший орган правосудия Украины принял решение в пользу жительницы Мариуполя, которой с 1 марта перестали платить пенсию на том основании, что она отсутствовала по месту жительства. Женщина подала иск в отношении Управления труда и соцзащиты, передает Час Пик со ссылкой на общественную организацию «Служба поддержки стабилизации».

Жовтневый райсуд Мариуполя, а затем и апелляционный суд признали требования истицы правомерными и постановили возобновить выплату ей пенсии и выплатить сумму накопившегося долга. Верховный суд лишь подтвердил правомерность этих решений.

В соответствии с судебным решением, выплата пенсий ВПЛ назначается и продолжается при условии, что переселенец состоит на учете места пребывания, подтверждением чего является справка и открытый счет в «Ощадбанке». Никаких доказательств, на которых бы основывалось прекращение выплаты пенсии истице, в УТСЗН предоставить не смогли.

В «Службе поддержки стабилизации» сообщают, что сейчас нет данных о том, сколько переселенцев лишились выплат из-за отсутствия на месте проживания. Однако известно, что из-за отсутствия справки переселенца лишены пенсий более 330 тысяч человек. В основном это люди, проживающие в неподконтрольных районах, у которых нет финансовой возможности снимать жилье на свободной территории. Из-за этого они не могут получить справку ВПЛ, а следовательно и пенсию, которая позволила бы им снять жилье.

Этот порочный круг может разорвать разработанный общественниками проект закона No 6692, уже внесенный в парламент. Эта законодательная инициатива призвана обеспечить гарантированное Конституцией право граждан на пенсию, вне зависимости от места проживания и справки ВПЛ.