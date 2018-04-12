«Енергоатом» за 1,4 мільйона євро оцінить можливість переробки ядерних відходів у Франції
ДП «НАЕК «Енергоатом» 10 квітня уклало угоду з компанією «Orano Cycle» (Франція) про інженерні послуги на 1,40 млн євро, або 44,42 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця 2020 року оцінять можливість переробки відпрацьованих паливних збірок для українських реакторів типу ВВЕР-1000 на
Нинішню додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації та через об’єктивну відсутність конкуренції в тому числі з технічних причин. Компанія
Довідково:
Нагадаємо, спершу відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС охолоджують у пристанційних басейнах витримки. Потім воно із Запорізької АЕС направляється у пристанційне проміжне сховище сухого типу, а з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС – на переробку в Росію до введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.
У перспективі атомники
Технологією переробки відпрацьованого ядерного палива у промислових масштабах
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