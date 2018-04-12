«Енергоатом» за 1,4 мільйона євро оцінить можливість переробки ядерних відходів у Франції

ДП «НАЕК «Енергоатом» 10 квітня уклало угоду з компанією «Orano Cycle» (Франція) про інженерні послуги на 1,40 млн євро, або 44,42 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року оцінять можливість переробки відпрацьованих паливних збірок для українських реакторів типу ВВЕР-1000 на заводі Ла-Аг у Франції, складуть звіт за результатами випробувань і зроблять висновок. Договір не оприлюднено.

Нинішню додаткову закупівлю провели за переговорною процедурою для уніфікації та через об’єктивну відсутність конкуренції в тому числі з технічних причин. Компанія «Orano Cycle» (раніше – «Areva NC», а до того – «Cogema») входить в однойменну французьку групу «Orano», яка донедавна мала назву «Areva». За даними «Енергоатома», у 2015 році «Areva» виграла конкурс на поставку збагаченого уранового продукту для виробництва паливних збірок «Westinghouse» для українських АЕС.

Довідково:

Нагадаємо, спершу відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС охолоджують у пристанційних басейнах витримки. Потім воно із Запорізької АЕС направляється у пристанційне проміжне сховище сухого типу, а з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС – на переробку в Росію до введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні.

У перспективі атомники розглядають варіант витримки і переробки відпрацьованого ядерного палива на підприємствах «Orano» з наступним зберіганням у сховищі високоактивних радіоактивних відходів.

Технологією переробки відпрацьованого ядерного палива у промислових масштабах володіють лише Росія («Росатом»), Франція («Orano»), Великобританія та Японія.


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