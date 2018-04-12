Підлеглі Резніченка за 97 мільйонів купують заточену під Форд спецтехніку дешевше, ніж «філатовці» торік

Департамент ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОДА 29 березня повідомив про намір укласти угоду з ТОВ «Укрспецтехінвест» про закупівлю спецтехніки на 97,35 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовляють 11 комбінованих дорожніх машин на шасі Ford Cargo 1833 DC 4х2 Євро 5 по 8,85 млн грн. Їх оснастять таким змінним обладнанням:

  • дисковий розкидач піску та солі TDI Muhendislik HC 60 на 6 кубометрів;
  • снігоприбиральний поворотний гідравлічний відвал TDI Muhendislik HP 32;
  • вакуумно-підмітальне обладнання Ceksan VKM-6000 на 6 кубометрів;
  • миюча система високого тиску Ceksan.

У березні 2017 року той же «Укрспецтехінвест» продав комунальникам Дніпровської міськради комбіновані дорожні машини на шасі Ford Cargo 1833 DC 4х2 Євро 5 на 20% дорожче – по 10,59 млн грн. Перелік додаткового обладнання був такий самий, але відрізнялися моделі розкидача і вакуумно-підмітального обладнання: тоді це були TDI Muhendislik HC 50 на 5 кубометрів і Ceksan VKV-7000 на 7 кубометрів.

Зараз компанія «Автек» продає комбіновані дорожні машини на шасі Ford Cargo 1833 DC із піскорозкидачем на 6-8 кубометрів шириною посипки 6-12 м, поворотним гідравлічним відвалом шириною очистки 2,7-3 м і поливомийним обладнанням на 6-8 кубометрів по 2,68 млн грн., що втричі дешевше. Але конкретні моделі й виробники цього обладнання на сайті не вказані, як і миюча система високого тиску.

Сума потенційної угоди на 3% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 100,00 млн грн.

ТОВ «Торговий дім «АвтоКрАЗ» не допустили до аукціону за відсутність відомостей з ЄДРПОУ, рішення засновників про право директора підписувати договори на суму більше $3,00 млн, договорів оренди офісів і складів та техпаспортів у цілому на комбіновані дорожні машини, а також через технічні невідповідності. Крім того, воно принесло угоди про сервісні центри у Дніпрі та Кривому Розі, укладені третьою особою, а не ним самим.

«ТД «АвтоКрАЗ» оскаржив своє відхилення в АМКУ, заявивши, що технічним вимогам замовника відповідає лише виробник Ford Trucks. Зокрема йшлося про виключно ланцюговий транспортер розкидача та бак гідравліки вакумно-підмітального обладнання об’ємом не більше 80 л. Однак адмінколегія вирішила, що фірму відхилили правомірно, а строк оскарження тендерної документації вже сплив.

Єдиним допущеним конкурентом з такими ж Фордами було ТОВ «Сучасні вантажівки», кінцевим бенефіціаром якого є Ольга Мещаніна, а засновниками – ТОВ «Ріалто» та ВАТ «ЗНВКІФ «Коннект».

У кінці 2013 року акції «Коннекту» належали белізькому офшору «Пальміра Фінанс ЛТД» і ТОВ «Дженерал Істейт» тієї ж Мещаніної та 75-річної Світлани Новікової.

У 2011-2014 роках фонд знаходився в управлінні ТОВ «КУА «Інвестиційні партнери» Андрія Журжія – нардепа від «Самопомічі».

Нині ж єдиним акціонером «Конекту» є вищезгадана фірма «Дженерал Істейт».

На цей фонд також записане ТОВ «Супермаркет вантажної автотехніки Автек». Співвласницею компанії є 71-річна Парасковія Мещаніна – родичка Євгена Мещаніна, якого називають власником групи компаній «Автек».

Крім того, «Сучасні вантажівки» орендує офіс і склади у ТОВ «Автек-Інвест».

Запорізький «Укрспецтехінвест» належить Юрія Плюшка і Дмитра Сліпченка. Його номери телефону раніше використовувало ТОВ «Альфатех» Олександра Романюка і вірґінської фірми «Альфатех Оверсіз Лтд», яке пов’язували з Вадимом Єрмолаєвим.


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