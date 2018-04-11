Допороговые закупки на ProZorro ограничат 50 тысячами гривен

Проект изменений к закону "О публичных закупках" уже практически готов.

Допороговые закупки на ProZorro ограничат 50 тысячами гривен
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел совещание по обсуждению изменений в закон "О публичных закупках", в ходе которой выступил за снижение суммы допороговых закупок с 200 до 50 тысяч гривен.

"У меня вызывает возмущение, когда один и тот же государственный заказчик за государственные средства делает закупку путем заключения девяти договоров на сумму 199 тысяч гривен [каждый]. Какова цель? Очень простая и одна – обойти ProZorro, обойти тендерные эффективные процедуры и заключить соглашение с карманным поставщиком. Поэтому главная цель, которую имеет этот законопроект – это сохранить все положительные наработки ProZorro и не дать отнюдь никому дискредитировать эту систему", - приводятся слова Порошенко на сайте президента.

Глава государства считает целесообразным снизить стоимость допороговых закупок на товары и услуги с 200 до 50 тысяч гривен, вместе с тем упростив процедуру допороговых закупок на незначительные суммы.

Порошенко отметил, что проект изменений к закону "О публичных закупках" уже практически готов и должен поступить в Верховную Раду к следующей пленарной неделе.

Среди конкретных шагов, которые предлагаются для улучшения работы системы электронных закупок, Президент, в частности назвал повышение ответственности тех, кто планирует участвовать в тендере, но не планирует поставлять товар, имея единственную цель – сорвать конкурс, "предлагая нереальные демпинговые цены и не собираясь поставлять услугу".

Напомним, согласно законодательству, допороговыми считаются закупки, общая запланированная сумма которых меньше чем 200 тысяч гривен для товаров и услуг и меньше 1,5 млн гривен для работ. Они могут осуществляться путем прямых договоров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В библиотеке им. Вернадского выбрали нового директораВ библиотеке им. Вернадского выбрали нового директора
Киев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парковКиев потратит 370 миллионов на ремонт десяти парков
В Украине хотят усложнить теневой оборот наличныхВ Украине хотят усложнить теневой оборот наличных
У Чорноморську без конкуренції віддали 3 мільйони на ремонт доріг фірмі «труханівця» і «порошенківця»
Падение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкцийПадение акций Сбербанка РФ превысило 20% из-за санкций
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция Киева выявила присвоение 5,6 млн гривен при поставках просроченных продуктов в детсады и школыПолиция Киева выявила присвоение 5,6 млн гривен при поставках просроченных продуктов в детсады и школы
Nestlе инвестирует в экономику Харьковщины около 700 миллионов гривен, – СветличнаяNestlе инвестирует в экономику Харьковщины около 700 миллионов гривен, – Светличная
НБУ в 2019 году перечислит в бюджет 34,9 млрд гривенНБУ в 2019 году перечислит в бюджет 34,9 млрд гривен
Два должностных лица "Укрзализныци" попались на взятке в 85 тыс. гривенДва должностных лица "Укрзализныци" попались на взятке в 85 тыс. гривен
Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривенПравоохранители ликвидировали межрегиональный конвертцентр с оборотом свыше 400 млн гривен
UA:Перший заработал 2 млн гривен за показ Олимпийских игр в ПхёнчханеUA:Перший заработал 2 млн гривен за показ Олимпийских игр в Пхёнчхане
Семерых сотрудников "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств на 8 млн гривенСемерых сотрудников "Охматдета" подозревают в присвоении лекарств на 8 млн гривен
ProZorro продает два памятника ЛенинуProZorro продает два памятника Ленину
ГПУ изъяла у "Новой почты" 132 тысячи гривен, компания собирается судитьсяГПУ изъяла у "Новой почты" 132 тысячи гривен, компания собирается судиться
Киевский нотариус способствовал рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн гривенКиевский нотариус способствовал рейдерскому захвату ТЦ стоимостью 120 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости