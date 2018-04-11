Украинцы стали лидерами среди иностранцев по покупке земли в Польше

Польша Украина

Украинцы в 2017 году стали лидерами по покупке иностранцами земель в Польше, включая сельскохозяйственные и лесные угодья.

Об этом сообщает liga.net со сылкой на Министерство внутренних дел и администрации Польши.

В министерстве отметили, что в 2017 году иностранцы получили 224 разрешения на приобретение 270 земельных участков, общей площадью почти 23 га.

«Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 году, они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам (в 2016 году — 47%)», — сообщило польское министерство.

Для покупки земли, в том числе и сельскохозяйственных угодий, гражданам стран, не входящим в ЕС необходимо получать согласие в МВД Польши.


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