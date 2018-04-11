Интерпол объявил в розыск директора "Трейд Коммодити"

Компания фигурирует в расследовании хищений при поставке топлива армии.

Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко, по делу о хищении 149 млн грн при поставках топлива для нужд Министерства обороны Украины.

Об этом пишут агентства "Интерфакс-Украина" и "Украинские новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Все в розыске. И Майко также", - заявил один из собеседников изданий.

Кроме Майко, был объявлен в розыск Владимир Гарькавый, который представлял "Трейд Коммодити" на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен и вел переговоры с чиновниками от лица компании, хотя по состоянию на октябрь 2017 года он не числился в штате сотрудников "Трейд Коммодити".