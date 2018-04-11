Интерпол объявил в розыск директора "Трейд Коммодити"
Компания фигурирует в расследовании хищений при поставке топлива армии.
Интерпол объявил в международный розыск директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майко, по делу о хищении 149 млн грн при поставках топлива для нужд Министерства обороны Украины.
Об этом пишут агентства "Интерфакс-Украина" и "Украинские новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Все в розыске. И Майко также", - заявил один из собеседников изданий.
Кроме Майко, был объявлен в розыск Владимир Гарькавый, который представлял "Трейд Коммодити" на заседаниях комиссий по пересмотру контрактных цен и вел переговоры с чиновниками от лица компании, хотя по состоянию на октябрь 2017 года он не числился в штате сотрудников "Трейд Коммодити".
Напомним, ранее неизвестная группа компаний "Трейд Коммодити" стала активным участником гостендеров в начале 2016 г. Вскоре она стала обеспечивать более половины поставок нефтепродуктов, закупаемых Минобороны и "Укрзализныцей". Журналистские расследования указывают на поддержку "Трейд Коммодити" со стороны руководства фракции БПП, в частности депутата Александра Грановского, которого СМИ называют смотрящим за судами. 16 октября 2017 года бизнесмен Андрей Адамовский, ранее известный своим сотрудничеством с Грановским, заявил, что является "одним из инвесторов" этой компании. Вторым "инвестором" был назван Владимир Трофименко. По словам Трофименко, всего у "Трейд Комодити" 5-6 инвесторов.
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