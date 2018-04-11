НАБУ підозрює фірму дружини чиновника Черкаської ОДА у завищенні ціни за колектор на 63 мільйони

Національне антикорупційне бюро підозрює, що у 2016 році працівники ПП «Ді Проект» у змові з службовцями КП «Міський водоканал» склали завідомо підроблену проектно-кошторисну документацію на реконструкцію самоплинного та напірного колекторів водовідведення у Золотоноші Черкаської області, завищивши її загальну вартість на 63,03 млн грн.

Про це написав Олександр Безпрозванний у виданні «Кропива».

Йдеться про проектно-кошторисну документацію реконструкції колекторів у Золотоноші на вул. Шевченка, якою передбачалося виконання робіт у чотири черги.

У 2016 р. водоканал замовив ТОВ «Ресурстехнобуд» реконструкцію першої черги напірного колектору по вул. Шевченка вартістю 30,99 млн грн. Під час робіт планувалося реконструювати трохи більше 400 м колектору в найбільш проблемній його частині (центр міста вул. Шевченка).

В закупівлі передбачили придбання будівельних матеріалів одразу на всі чотири черги реконструкції – 7400 м труб, більше 2 тис кубометрів піску. Комунальники перерахували підряднику 29,55 млн грн. Нині роботи по першій черзі до кінця не завершені, а підрядник судиться за несплачені по основному договору 0,78 млн грн.

Згідно з висновками будівельно-технічної експертизи, завищення кошторису по першій черзі реконструкції складає 18,35 млн грн.

Детективи з’ясували, що 7410 метрів труб (загальна кількість 1256 штук) діаметром 600 мм «Ресурстехнобуд» закупив не у виробника напряму, а у фірми «одноденки» ПП «Альбіон-Трейд» за 21,42 млн грн. В той час як «Альбіон-Трейд» придбав труби у виробника ТОВ «Бровари-Пластмас» за 9,65 млн грн. Таким чином через залучення «прокладки» за труби було переплачено 11,77 млн грн. ПП «Альбіон-Трейд» було засновано у квітні 2016 року, а нині її діяльність припинено.

За розтрату 11,77 млн грн. директору КП «Міськводоканалу» Сергію Кузнєцову оголошено підозру і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн., а директору проектного ПП «Ді проект» – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,5 млн грн.

ПП «Ді Проект» має зв’язок з родиною заступника директора департаменту містобудування, архітектури, будівництва та ЖКГ Черкаської ОДА, начальника управління містобудування та архітектури Василя Дмитренка.

Так, згідно з декларацією Дмитренка за 2016 рік, його дружина Леся Дмитренко була бенефеціаром ПП «Ді Проект». Нині засновником підприємства значиться Ірина Шевчук, а директором Любов Костемська.

ПП «Ді Проект» зареєстроване у квартирі за адресою місто Черкаси, вулиця Олексія Панченка, 9, де як ФОП зареєстрована Леся Дмитренко.

Від «Наших грошей»:

Керівником та засновником ТОВ «Ресурстехнобуд» з міста Пустомити Львівської області є Євген Шкраба. Згідно з даними системи «Прозорро», у 2016-2018 рр. фірма виграла тендерів на загальну суму 44,35 млн грн.


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