Четыре члена советов директоров компаний Дерипаски уволились

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Директор французского банка Natixis Доминик Фрэс и глава китайской компании AnAn International Чжао Гуанмин покинули совет директоров группы компаний En+ роSSийского миллиардера Олега Дерипаски.

Фрэс покинул свой пост 6 апреля. Об увольнении Чжао Гуанмина сайт En+ проинформировал 9 апреля.

Группа компаний сообщила, что будет защищать интересы акционеров и обратится за дополнительными разъяснениями в минфин США в связи с санкциями, которые были наложены на ее контролирующего собственника Дерипаску.

В связи с последними событиями En+, контролирующая активы Дерипаски в сфере энергетики, цветной металлургии и горнорудной промышленности, заявила, что публикация ее годового отчета может быть отложена.

Два члена совета директоров компании «Русал», президентом которой является Дерипаска, также объявили об увольнении. 9 апреля должность в «Русале» покинул глава швейцарской трейдинговой компании Glencore Айван Глазенберг. В сообщении на сайте Glencore его уход связали с требованиями правительства США.

Трейдеры подтвердили наличие контрактов с «Русалом» на покупку алюминия и глинозема, но заявили, что эти сделки не являются «финансово значимыми» для Glencore.


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