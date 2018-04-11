Виправданий судом постачальник «швидких» продав «Феофанії» японський томограф за 64 мільйони

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами 4 квітня за результатами тендеру замовила ТОВ «Астріум» томограф за 64,27 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Цьогоріч поставлять комплект обладнання у складі:

комп’ютерного томографа Aquilion One Genesis Edition TSX-305A/2K виробництва «Canon Medical Systems Corp.» (до січня – «Toshiba Medical Systems Corp.») (Японія) за 64,27 млн грн. ,

, КТ-інжектора Missouri з живленням від мережі та пересувним штативом виробництва «Ulrich GmbH & Co. KG» (Німеччина) за 678 тис грн. ,

, принтера для автоматичного друку медичних рентгенівських плівок Drystar 5302 виробництва «Agfa Healthcare N. V.» (Бельгія) за 225 тис грн. ,

, стабілізатора СНТПТ-105,0 кВт (3 шт. по 35,0 кВт) за 155 тис грн. ,

, джерела безперебійного живлення Riello MST 10 на 10 кВт за 186 тис грн. ,

, джерела безперебійного живлення APC Smart UPS-C 2000VA за 23 тис грн.

Передбачено аванс у розмірі 100% на строк до трьох місяців згідно постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117 .

Ціна угоди на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 65,00 млн грн.

Засновником «Астріуму» є киянин Желько Гранатір, а директором – Віталій Степченко. Контактною особою фірми у «Прозорро» вказана Людмила Щинович. За даними «Clarity-Project» , торік вона представляла ТОВ «УМТ+» Дмитра Лаврентія, який керує ТОВ «АФС Медицинтехнік» німецької «АФС Медицинтехнік ГмбХ» (Німеччина) Свена Краутера.

Нагадаємо, у 2014 році суд визнав невинними трьох бізнесменів, підозрюваних у привласненні 12 млн грн., які уряд у 2007 році витратив на закупівлю реанімобілів Renault Master. Це були хорват Желько Гранатір, директор ТОВ «ІСС Україна» і засновник британської компанії «Legal Busines Consultans LTD», а також його дружина – колишня співзасновниця «ІСС Україна» та його знайомий – співвласник фірми «Емердженсія 2004», що займалася переобладнанням базових автомобілів в санітарні.

Єдиним конкурентом на тендері «Феофанії» було ТОВ «Протек солюшнс Україна» , директором якого є Андрій Скрипко, а засновником – фірма «Протек Солюшнз К/С» (Данія). Вона ж значиться його кінцевим бенефіціаром разом з одним зі своїх директорів Федором Кірпенком, який володіє українською фірмою «Інтегрейтед Медікал Груп». Раніше він був відомий як співзасновник Київської міської галузевої організації роботодавців «Асоціація виробників і постачальників науково-технічної та інноваційної продукції» . Нині асоціацію записано на ПрАТ «Макрохім» Бориса Храновського і ТОВ «Алт Україна Лтд» Василя Соколинського. Ці двоє свого часу входили до складу засновників ТОВ «Хімлаборреактив», яке зараз належить лондонській компанії «Кемлаб Інвест Лтд».