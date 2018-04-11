Украинский стартап Feel VR вывел на Kickstarter игровые педали и руль и собрал нужные $60 000 за час
Украинский стартап Feel VR
В компании отмечают, что отличительная черта устройств Feel VR — сверхчуствительность и дешевизна. Руль подключен напрямую к двигателю с высоким крутящим моментом — благодаря этому значительно увеличивается его скорость, точность и отзывчивость. Также среди особенностей — неограниченный угол выворота (любой угол можно задать в настройках). «Он создает ощущение настоящего гоночного руля», — отмечается на странице кампании.
В Feel VR отмечают, что технологии, которые использует стартап, применяют в профессиональных целях. Соответственно, стоимость такого оборудования достигает нескольких тысяч долларов. Команда же подчеркивает, что их решение в разы дешевле. Первым покупателям комплект из педалей и руля обойдется в $549.
Feel VR планирует начать поставки комплектов в ноябре этого года. Команда отмечает, что их продукт рассчитан как на геймеров, так и на профессиональных гонщиков.
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