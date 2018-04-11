В Украине запретили популярный антибиотик
Государственная служба Украины по контролю за лекарственными средствами и контролю за наркотиками запретила продажу и применение антибиотика на основе цефтриаксона – «Ауроксон».
Об этом сообщает
Сообщается, что под запрет попали все серии «Ауроксона» (порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1000 мг, по 1 флакону в пачке из картона) производства индийской компании «Ауробиндо Фарма Лтд». Причиной запрета называют несоответствие лекарственного препарата показателю «Стерильность».
Так, в ходе лабораторных исследований указанного медицинского препарата был выявлен рост бактериальной флоры. В связи с этим Гослекслужба распорядилась изъять из продажи «Ауроксон», вернуть его поставщику либо уничтожить. Следует отметить, что данный препарат применяется для лечения инфекций дыхательных путей, органов брюшной полости, почек и мочевыводящих путей, половых органов, костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневых инфекций, болезни Лайма и других.
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