"Нафтогаз" готовит иск к "Газпрому" в связи с невыполнением решения арбитража

"Нафтогаз" начал процедуру принудительного исполнения решения в Европе.

"Нафтогаз" готовит иск к "Газпрому" в связи с невыполнением решения арбитража
Юрий Витренко
Фото: oilreview.kiev.ua

НАК "Нафтогаз Украины" готовит новый иск против "Газпрома" в связи с отказом роSSийской компании выполнять решение международного арбитража.

Об этом сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, сообщается на сайте украинской компании.

Витренко рассказал еврокомиссару о реакции "Газпрома" на окончательное решение Стокгольмского арбитража, которое среди прочего обязывает роSSийского монополиста возместить "Нафтогазу" убытки на сумму 2,6 млрд долларов и возобновить поставки газа в Украину на новых условиях.

Поскольку "Газпром" отказывается выполнять решение арбитража, "Нафтогаз" начал процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск о возмещении убытков, вызванных невыполнением решений арбитража со стороны "Газпрома".

Напомним, Стокгольмский арбитраж в феврале 2018 года обязал "Газпром" выплатить украинской компании 4,63 млрд долларов за непрокачку предусмотренных транзитным контрактом 110 млрд кубометров газа в год. В декабре 2017 года арбитраж присудил "Газпрому" 2 млрд долларов в споре компаний по контракту от 2009 года на поставку газа, так что "Нафтогаз" должен был получить от роSSийской монополиста 2,56 млрд долларов.

Также арбитраж обязал "Газпром" до конца транзитного соглашения в 2019 году транспортировать через Украину 110 млрд кубометров газа в год или платить за недопоставленные объемы.

РоSSия с этим решением не согласилась и подала жалобу в шведский Апелляционный суд округа Свеа.


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