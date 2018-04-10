У Кличка дали 59 мільйонів на серверне обладнання і софт для системи оплати проїзду

КП «Інформатика» КМДА 3 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Амріта Комплексні рішення» серверного обладнання на 59,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До 21 травня поставлять програмно-технічний комплекс для підключення та взаємодії технічних засобів автоматизованої системи оплати проїзду. Повний перелік обладнання із цінами наведено у таблиці нижче.

Високопродуктивні мережеві екрани з функціональністю FortiGate UTM FG-900D-BDL-950-12 коштують по 614 тис грн. У США їх продають без урахування доставки в Україну по $ 22 – 23 тис, або 571-609 тис грн.

Комутатори Ethernet Lenovo Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switch замовили по 341 тис грн. Вони продаються у США без доставки по $ 13 – 14 тис, або 327-366 тис грн.

Майнові права на софт належать замовнику, авторські немайнові – розробнику.

Гарантійний строк становить три роки для серверного обладнання, софту серверного обладнання та системи збереження даних і рік для високопродуктивного мережевого екрану та софту забезпечення резервного копіювання та відновлення даних.

Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 60,00 млн грн.

Засновником фірми «Амріта Комплексні рішення» є Сергій Краковецький, директором – Євген Рімек, а його заступником – Анжеліка Рубєжова.

Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком» .

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. Торік останнє фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. переможець виграв тендерів на 672,24 млн грн. Зокрема у листопаді 2017 р. КП «Київпастранс» замовило йому технічні засоби автоматизованої системи оплати проїзду із софтом і монтажем за 365,00 млн грн., приховавши ціни за окремі складові комплектів.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ «Спейс Ай Ті» Євгенія Швиданенка та Андрія Кондрашова. Раніше партнерами останнього були Ігор Тесленко і Володимир Дзюбак. У 2011-2014 рр.. фірма виграла тендерів на 71,00 млн грн., переважно у Нацбанку. Після перерви КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА замовило їй комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення для системи «Електронна медицина» на 3,37 млн грн.

ТОВ «Лан Системс» відхилили за невідповідність строку дії тендерного забезпечення і технічних характеристик обладнання вимогам тендеру, а ТОВ «Білінтех Україна» – за сертифікат відповідності не на той сервер, що пропонувався. Також друга фірма подала один відгук щодо обладнання і два щодо софту замість трьох щодо обладнання.