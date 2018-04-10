Львівська фірма одесита виграла третину мільярда на ремонт вінницької траси

Служба автомобільних доріг у Вінницькій області 3 квітня за результатами тендерів замовила ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада» поточний середній ремонт автодороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка на 348,44 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 трасу відремонтують на ділянках км 410+500 – км 415+348, км 403+000 – км 407+300 і км 399+397 – км 403+000 загальною протяжністю 13 км

В усіх договорах найбільше коштів відведено на влаштування основи методом холодного ресайклінгу та покриття із крупнозернистого асфальтобетону та ЩМА. Однак кошториси і підсумкова відомість ресурсів не були опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни цих та інших матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Гарантійний строк на земляне полотно, основу дорожнього одягу, цементобетонне покриття та асфальтобетонне покриття методом регенерації становить 10 років, на мости – 8 років, на асфальтобетонне покриття, водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження і розмітку полімерною стрічкою – 5 років, на розмітку пластиком – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки, на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб, інші послуги, крім аварійного ремонту дорожнього покриття, – рік, на розмітку фарбою – півроку.

Сума угод на 1% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі у 352,20 млн грн.

ПП «Полтавабудцентр» і ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» не допустили до торгів за непідтверджену наявність асфальтобетонних заводів. У першому випадку місцева селищна рада, власники земельної ділянки і заводу не підтвердили замовнику існування договору з орендодавцем, а в другому – не було таблиці з даними про найменування, потужність, адресу, відстань і спосіб залучення заводу. Також «Полтавабудцентр» нібито подав зупинену ліцензію ДАБІ. Ця фірма поскаржилась в АМКУ, заявивши, що ліцензія не анульована та взагалі не потрібна для таких послуг. На думку скаржника, тендерна документація не передбачала ніяких документів про завод, крім договору оренди, атестату виробництва та інформаційної довідки. Однак згодом він відкликав усі три скарги.

Єдиним допущеним конкурентом було ТОВ « Енергетично – дорожнє будівництво » («ЕДБ») із Канева Черкаської області, яким володіють Антоніна Жолобчук, Олександр Кіблик, Юрій Клімов, Андрій Косіцин і Володимир Хмарук. Останні четверо є кінцевими бенефіціарами ПрАТ «Канiв-Днiпробуд» разом із Миколою Соколенком. Загалом із 2011 року «ЕДБ» виграла тендерів на 530,51 млн грн.

Львівська «СУПН «Автострада» належить одеситу Володимиру Волощуку, а керує нею Михайло Кулик. Однак, за даними системи «YouControl», у 2017 році засновниками були португальська фірма «Цахаріас Інтернейшнл Проджектс» німця Вальтера Цахаріаса і ТОВ «МВ Інвест Груп» львів’янки Тетяни Василівни Шкіль. Особа з такими ПІБ є матір’ю бізнесмена Максима Шкіля.

Волощук володіє ТОВ «Автострада Групп», а торік певний час був співзасновником ТОВ «Бехівський гранітний кар’єр» тієї ж «Zacharias International Projects» та «Манмар Уніпессоал Лда Та Командіта» з Мадейри німця Мартіна Манфреда Еріха.

Усього із квітня 2017 року «СУПН «Автострада» виграла тендерів Хмельницької та Вінницької САД на 690,28 млн грн.


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